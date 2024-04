Erste Auskopplung aus neuem Album Taylor Swift: Fünf Details aus ihrem „Fortnight“-Video

20.04.2024

Taylor Swifts Musikvideo zur Single "Fortnight" steckt wie gewohnt voller nicht auf den ersten Blick ersichtlicher Bedeutungen und Easter Eggs. Fünf versteckte Details aus dem neuen Clip der Sängerin.

Nicht nur Taylor Swifts (34) neues Album "The Tortured Poets Department" ist seit dem 19. April im Handel erhältlich. Auch hat die Sängerin in der Nacht zum 20. April das erste Video zu ihrem neuen Album mit der Welt geteilt.

Der durchgehend in Schwarz-Weiß gehaltene Clip zur Single-Auskopplung "Fortnight" kommt rund zehn Stunden nach Veröffentlichung auf der Videoplattform YouTube bereits auf über zehn Millionen Abrufe. Im rund vierminütigen Video zu sehen ist unter anderem Rapper Post Malone (28), der für "Fortnight" mit Swift zusammengearbeitet hat – neben einigen weiteren prominenten Gaststars. Im Folgenden fünf Details zum "Fortnight"-Video.

Ethan Hawke und Josh Charles: Zwei Gaststars aus "Der Club der toten Dichter"

Zahlreiche Kommentatoren wiesen schon vor dem Release von "The Tortured Poets Department" darauf hin, dass der Titel des Albums an den Filmklassiker "Der Club der toten Dichter" erinnern würde. Mit Ethan Hawke (53) und Josh Charles (52) sind dann auch zwei ikonische Darsteller aus dem legendären Coming-of-Age-Film aus dem Jahr 1990 in Swifts "Fortnight"-Video vertreten. Sie spielen Wissenschaftler, die in einem Labor an Swift arbeiten, während die Musikerin an einen aufrechten Tisch gefesselt ist.

Beide Darsteller und Video-Gaststars haben sich in der Zwischenzeit auch auf Instagram zu Wort gemeldet. So sprach Hawke davon, dass es "eine große Ehre" gewesen sei, gemeinsam mit Swift vor der Kamera zu stehen, während Charles in einem separaten Post bekannte, die "Cruel Summer"-Interpretin schon seit Langem zu bewundern. Swift sei "aufrichtig, freundlich, zugänglich und einfach ein rundum großartiger Mensch – ganz zu schweigen von einer großartigen Regisseurin, die es in sich hat", so der Schauspieler über die Sängerin, die beim Videodreh zu "Fortnight" auch Regie geführt hat.

Swift selbst bezeichnete Hawke und Charles ihrerseits in einem Instagram-Post als die "coolsten Typen der Welt", und dankte den beiden Stars für ihren Auftritt.

Taylor Swift mit Tattoos von Post Malone

Eine noch größere Rolle im Video zu "Fortnight" spielt Rapper Post Malone, der auf dem Track schließlich auch zu hören ist. In einer kurzen Sequenz des Clips wischt sich Swift mit einem Tuch über ihr Gesicht, wodurch sukzessive Tätowierungen zum Vorschein kommen.

Wie unter anderem "Elle" bemerkt, entsprechen die falschen Gesichts-Tattoos der Sängerin im Video exakt jenen, die sich Post Malone im echten Leben hat stechen lassen.

Taylor Swifts Kleid bei den Grammys war ein "Fortnight"-Easter Egg

Schon kurz nach Veröffentlichung erster Szenen aus dem "Fortnight"-Video bemerkten zahlreiche Fans, dass das Kleid, welches Taylor Swift gegen Ende des Clips trägt, als sie in einer Psychiatrie einen Spiegel mit dem Wurf eines Gegenstandes zerstört, dem Kleid ähnelt, das die Sängerin zur diesjährigen Grammy-Verleihung getragen hatte.

Die Ähnlichkeit zwischen der trägerlosen, weißen Robe von Schiaparelli, in der Swift bei der Awards-Zeremonie glänzte, und dem ebenfalls trägerlosen, weißen Kleid des australischen Designers Toni Matičevski (47), in dem Swift im "Fortnight"-Video auszumachen ist, sind tatsächlich nicht von der Hand zu weisen. Dadurch hat die Sängerin nach Ansicht vieler "Swifties" schon damals ein Easter Egg – also eine versteckte, zu entdeckende Referenz – auf ihr späteres Video erschaffen.

"Fortnight"-Video als Hommage an "Poor Things"?

Swifts neues "Fortnight"-Video weist daneben auch eine starke visuelle Ähnlichkeit mit dem letztjährigen Arthouse-Hit "Poor Things" auf. Das Werk mit Hollywoodstar Emma Stone (35) in der Hauptrolle, das bei der diesjährigen Oscarverleihung mit insgesamt vier Academy Awards ausgezeichnet wurde, begeisterte ebenfalls mit einem an viktorianische Zeiten erinnernden, surrealen Look.

Zudem ruft die "Fortnight"-Szene, in der Swift von den bereits erwähnten Gaststars Ethan Hawke und Josh Charles Elektroschocks erhält, stark an eine ähnliche Einstellung in "Poor Things", in der der von Willem Dafoe (68) verkörperte Wissenschaftler Dr. Godwin Baxter die von Emma Stones gespielte Figur Bella Baxter mithilfe von Elektroschocks in bester "Frankenstein"-Manier wieder zum Leben erweckt.

Überraschend sind diese visuellen Parallelen nicht, gelten Oscarpreisträgerin Emma Stone und Swift doch als gute Freundinnen. So unterstützte die Sängerin Stone erst im vergangenen Dezember bei der New-York-Premiere von "Poor Things", während Swift der Schauspielerin Karten für ihre laufende "The Eras"-Tour besorgte. Damals erklärte Stone, schon mit Swift befreundet zu sein, seit sie "17 und 18 Jahre alt" war.

Viele weitere Easter Eggs und Referenzen

Seit der Veröffentlichung des "Fortnight"-Videos sind Swifties und aufmerksamen Zuschauerinnen und Zuschauern auch viele weitere Details im Clip aufgefallen. So erhält Swift im Video etwa eine "Vergiss ihn"-Pille, während sie in einer Psychiatrie an ein Bett gefesselt ist. Auf der dazugehörigen, auf den Kopf gestellten Pillendose lassen sich die Zahlen "121389-041924" ausmachen – der Zeitraum von Swifts Geburt am 13. Dezember 1989 bis zur Veröffentlichung des "The Tortured Poets Department"-Albums am 19. April 2024.

Ein weiteres Beispiel für eine der zahlreichen Anspielungen und versteckten Details im "Fortnight"-Video: Die Titelkarte ganz am Ende des Clips ziert in allen vier Ecken eine Katze – und Sängerin Swift nennt im echten Leben bekanntlich deren drei ihr Eigen.