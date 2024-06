Im sonnengelben 60s-Look nimmt sie uns mit auf Zeitreise

Redaktion Video | 13.06.2024, 15:09 Uhr

Am dritten Tag ihres Besuchs in den USA begeisterte Máxima der Niederlande in gelbem Kleid im Stil der 60er Jahre. Ihr modisches Vorbild dabei: Jackie Kennedy Onassis.