Am 7. November aus München Bambi-Verleihung erstmals live bei Prime Video

Schauspielstar Mads Mikkelsen wurde 2023 mit einem Bambi ausgezeichnet. (dr/spot)

SpotOn News | 30.09.2024, 16:02 Uhr

Die Bambi-Verleihung betritt die Streaming-Welt. Erstmals wird das Event aus München in diesem Jahr live bei Prime Video gezeigt. Im vergangenen Jahr lief die Gala nach drei Jahren Corona-Pause noch in Sat.1.

Die alljährliche Bambi-Verleihung wird in diesem Jahr zum ersten Mal live von einem Streamingdienst übertragen. Prime Video gab bekannt, dass es die Gala am 7. November 2024 aus den Bavaria Filmstudios in München per Livestream zeigen wird. Das Event werde für alle Abonnenten ohne zusätzliche Kosten im Rahmen ihrer Prime-Mitgliedschaft zur Verfügung gestellt. Philipp Welte (62), Vorstand der verantwortlichen Hubert Burda Media, erklärte auf der offiziellen Homepage, dass der Bambi mehr junge Menschen über digitale Kanäle als im linearen Fernsehen erreichen würde und mehr als jede andere Preisverleihung: "Bambi überschreitet die Grenzen von Generationen und von Technologien."

Erwartet werden in München in diesem Jahr laut Veranstalter 1.000 prominente Gäste. Geehrt werden von einer Jury einmal mehr Menschen "mit Visionen und Kreativität, deren herausragende Erfolge und Leistungen sich im ablaufenden Jahr in den Medien widerspiegelten". Die Verleihung wurde bereits 1948 in Karlsruhe ins Leben gerufen und etablierte sich schnell als einer der wichtigsten Medienpreise Deutschlands. Von 1996 bis 2019 übertrug die ARD die Verleihung, nach Ende des Vertrags verzichtete die Öffentlich-Rechtliche Sendeanstalt allerdings auf eine Verlängerung. 2020 bis 2022 wurde der Bambi aufgrund der Corona-Pandemie nicht verliehen.

Bambi 2023 wurde von Sat.1 übertragen

Nach drei Jahren Pause wurde im vergangenen Jahr der Bambi zum 75. Jubiläum dann allerdings wieder neu aufgelegt und vom Privatsender Sat.1 live übertragen. Am 16. November 2023 führten Nazan Eckes (48) und Giovanni Zarrella (46) als Moderatoren-Duo durch das Event. Zu den Preisträgern zählten unter anderem die Schauspiellegende Senta Berger (83), Sänger Peter Maffay (75), die Darsteller Karoline Herfurth (40) und Felix Kammerer (29) sowie der dänische Hollywood-Export Mads Mikkelsen (58).