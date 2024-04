Wolfgang Bahro gesteht: Dieser „GZSZ“-Charakter macht ihm am meisten Spaß

Redaktion Video | 12.04.2024, 15:32 Uhr

Seit vielen Jahren verkörpert Wolfgang Bahro die Rolle des Serien-Bösewichts Jo Gerner in der beliebten RTL-Soap „GZSZ„. Mittlerweile ist der Rechtsanwalt aber gar nicht mehr so bösartig unterwegs und ist in die Rolle des Familienvaters geschlüpft. Welchen Charakter der Schauspieler lieber verkörpert, verrät das GZSZ-Urgestein nun im Interview mit Promiflash.