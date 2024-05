Film Aaron Eckhart: Rolle in ‚Thieves Highway‘

Aaron Eckhart - November 2019 - Photoshot - Midway Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.05.2024, 16:00 Uhr

Der Star hat sich dem Cast des neuen Films angeschlossen.

Aaron Eckhart hat sich dem Cast von ‚Thieves Highway‘ angeschlossen.

Der 56-jährige Schauspieler hat sich dazu verpflichtet, an der Seite von Devon Sawa in dem neuen Krimi von Regisseur Jesse V. Johnson mitzuspielen.

Aaron wird in dem neuen Film einen Detektiv aus Oklahoma spielen, der sich in der Welt des modernen Viehdiebstahls überfordert fühlt. Travis Mills hat das Drehbuch des Films geschrieben, der von Corey Large für sein 308 Enterprises-Banner produziert wird. Kirk Shaw und Jon Keeyes sind die ausführenden Produzenten und Red Sea Media ist für den Verkauf des Projekts ins Ausland in Cannes verantwortlich. Der ehemalige Stuntman Johnson erklärte in einem Statement: „’Thieves Highway‘ ist ein Leidenschaftsprojekt für Aaron und mich gewesen. Wir haben viel Zeit damit verbracht, das Drehbuch von Travis Mills zu entwickeln und dabei sachliche Anekdoten und echte Charaktere zu berücksichtigen, um ein lebendiges und actionreiches Projekt einer modernen Kriminalgeschichte zu kreieren.” Und Large fügte hinzu: „Aaron schafft eine einzigartige Marke für die Hauptrolle in hochwertigen Genrefilmen und gesellt sich zu Größen wie Liam Neeson und Mel Gibson. Wir freuen uns, dieses Profil mit ‚Thieves Highway‘ stärken zu können. Jesses Stunt-Hintergrund sorgt dafür, dass das Publikum die Geschichte so erleben kann, als wäre es mitten im Geschehen mit dabei.“ Unterdessen verriet Aaron zuvor, dass er es liebe, an Independent-Filmen mitzuwirken.