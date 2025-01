Yeliz Koc bis Anna-Carina Woitschack Ab nach Australien: Die letzten Stars heben ab Richtung Dschungelcamp

Anna-Carina Woitschack posiert vor dem Abflug mit Freund Daniel Böhm (l.) und Känguru. (smi/spot)

SpotOn News | 20.01.2025, 12:07 Uhr

Die letzte Fuhre hebt ab: Anna-Carina Woitschack, Yeliz Koc und Pierre Sanoussi-Bliss sind auf dem Weg zum Dschungelcamp. Woitschack kam mit ihrem Partner, Kocs neuer Freund war nur über ein Geschenk anwesend.

Manche Promis wie Lilly Becker (48) sind schon Down Under angekommen, jetzt ist auch die letzte Fuhre abgehoben. Anna-Carina Woitschack (32), Yeliz Koc (31) und Pierre Sanoussi-Bliss (62) sind am 19. Januar in Frankfurt am Main in Richtung Dschungelcamp aufgebrochen. Ab dem 24. Januar 2025 sitzen sie mit neun anderen Kandidaten für die 18. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" am Lagerfeuer.

Video News

Woitschack kam mit ihrem Partner Daniel Böhm zum Flughafen. Mit ihm und einem kleinen Plüschkänguru posierte die Schlagersängerin für die Fotografen. Böhm begleitet seine Freundin nach Australien. Auch Woitschacks beste Freundin und "DSDS"-Kollegin Paulina Wagner (27) kommt zur Unterstützung mit.

Anders als ihr Noch-Ehemann Stefan Mross (49) stand Woitschacks Neuer bisher nicht in der Öffentlichkeit. Im Januar 2023 outeten sich die beiden über die sozialen Medien als Liebespaar.

Yeliz Koc mit Mama und Glücksarmband

Yeliz Koc kam hingegen ohne ihren neuen, alten Freund Jannik Kontalis (28). Bevor sie Anfang Januar wieder mit ihrem Ex zusammenkam, stand ihr Begleiterteam schon fest. Die dreijährige Tochter Snow kommt mit, betreut wird sie von ihrer Oma Andrea. Mit ihrer Mutter stellte sich Yeliz Koc den Fotografen. Die offizielle Begleitperson, die am Rande von IBES für Interviews bereitsteht, ist aber Filiz Rose. Die ist nicht nur ihre Schwester, sondern auch ihre Managerin.

Ganz abwesend wird Jannik Kontalis im Dschungelcamp aber nicht sein. Er hat seiner Liebsten ein Armband geschenkt, dass als Glücksbringer fungieren soll. Sein Anhänger besteht aus einem vierblättrigen Kleeblatt. Yeliz Koc zeigte am Flughafen stolz das Band unter ihrem weiten grauen Hoodie. "Es wird auch eine große Herausforderung für mich, gerade wenn du frisch in einer Beziehung bist", sagte die Dating-Show-Veteranin vor dem Abflug zu RTL.

Pierre Sanoussi-Bliss war der dritte Nachzügler im Bunde. Der Schauspieler verpasste seinem Begleiter ein Bussi auf die Wange. Dabei hatte er doch erst kürzlich verkündet, dass er sich von seinem Mann Till Kaposty-Bliss getrennt habe. Und das schon im August letzten Jahres.

Doch der Mann, der den Kuss abbekam, ist nur Pierre Sanoussi-Bliss' bester Freund. Paul Gilling begleitet seinen Kumpel zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"