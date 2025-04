Stars Yeliz Koc: Sie hat alle Pärchenfotos mit Jannik Kontalis gelöscht

Yeliz Koc - 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.04.2025, 14:00 Uhr

Yeliz Koc hat die Gerüchte rund um eine angebliche Trennung von Jannik Kontalis damit angefeuert, dass sie alle gemeinsamen Pärchenfotos mit dem TV-Star in den sozialen Netzwerken gelöscht hat.

Die 31-jährige TV-Bekanntheit und Jannik teilten zuvor öffentliche Liebesbekundungen im Internet und zeigten sich verliebt.

In den letzten Wochen war es um das berühmte Paar jedoch auffällig ruhig geworden. Schaut man sich Yeliz‘ Instagram-Profil an, so scheinen sich die beiden Reality-TV-Stars getrennt zu haben. Die ‚Make Love, Fake Love‘-TV-Persönlichkeit hat Berichten von ‚Promiflash‘ zufolge alle gemeinsamen Fotos mit Jannik gelöscht, was ein Anzeichen eines möglichen Beziehungs-Aus sein könnte. Bereits Anfang April spekulierten die Fans von Koc darüber, dass das Liebescomeback der Prominenten gescheitert sei. Auf die Frage, welche Reisen für sie in nächster Zeit anstehen, verriet Yeliz, dass sie sich für „Mauritius im Mai“ entschieden habe. Von der mit Jannik geplanten Finnland-Reise im April war keine Rede mehr. Yeliz und Kontalis hatten zuvor gemeinsam Paris besucht, brachen die Reise wegen eines Streits aber vorzeitig ab. Jannik verriet auf seinem Account auf Instagram, dass eine Auseinandersetzung der Grund für den abgebrochenen Trip gewesen sei. Danach sei zwischen den beiden jedoch wieder „alles gut“ gewesen. Ob das prominente Paar nun tatsächlich getrennt ist oder ob sie ihre Beziehung zukünftig einfach privat halten möchten, bleibt abzuwarten.