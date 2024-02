Stars Adam Sandler: Er wird mit dem Icon Award ausgezeichnet

Adam Sandler - 2020 Movies For Grownups Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.02.2024, 16:00 Uhr

Adam Sandler wird bei den People’s Choice Awards mit dem Icon Award geehrt werden.

Der ‚Uncut Gems‘-Schauspieler wird bei der kommenden Zeremonie für die „unvergesslichen“ Charaktere gewürdigt werden, die er im Laufe seiner langen Karriere spielte.

Jen Neal, Executive Vice President für Live-Events und Specials bei NBCUniversal Entertainment, verkündete in einem Statement: „Adam Sandler ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in der Unterhaltungsbranche und unterhält uns, seit er vor mehr als 30 Jahren bei ‚Saturday Night Live‘ begann. Von Billy Madison bis Mr. Deeds konnten seine unvergesslichen Charaktere den Test der Zeit überstehen und über Generationen hinweg ihre Spuren beim Publikum hinterlassen. Wir freuen uns darüber, ihn mit dem diesjährigen People’s Icon Award zu ehren.“ Adams Filme spielten weltweit insgesamt über 3 Milliarden US-Dollar ein, wobei er zuvor neun weitere People’s Choice Awards, sowie sechs MTV Movie Awards und zwölf Kids Choice Awards gewann. Im vergangenen Jahr erhielt der 57-jährige Prominente den Mark Twain-Preis für amerikanischen Humor und verriet in seiner Dankesrede: „Es ist einfach ein Teil meines Lebens, mit dem ich nie gerechnet hätte, und es ist schön, dass meine Familie und Freunde sagen können, dass dieser alberne Typ Adam einen Mark Twain Award gewann.“ Es wurde bereits bekannt gegeben, dass Lenny Kravitz bei der diesjährigen Preisverleihung die Auszeichnung „Music Icon“ erhalten wird. Die People’s Choice Awards 2024 werden von Simu Liu moderiert und finden am 18. Februar im Barker Hangar in Santa Monica statt.