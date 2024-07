Film Timothée Chalamet: Rolle in ‚Marty Supreme‘

Bang Showbiz | 16.07.2024, 12:00 Uhr

Der Star hat sich der Besetzung von Josh Safdies neuem Film angeschlossen.

Timothée Chalamet hat sich der Besetzung von Josh Safdies neuem A24-Film ‚Marty Supreme‘ angeschlossen.

Das unabhängige US-Unterhaltungsunternehmen, das hinter Filmen wie ‚Der schwarze Diamant‘, ‚Everything Everywhere All At Once‘ und ‚Lady Bird‘ steht, bestätigte jetzt in den sozialen Netzwerken, dass Chalamet in ihrem neuesten Projekt mitspielen wird.

In einem Beitrag auf dem X-Konto von A24 wird verkündet: „Josh Safdies MARTY SUPREME mit @RealChalamet. Demnächst verfügbar.“ Berichten von ‚Variety‘ zufolge ist der neue Film vom verstorbenen Profi-Tischtennisspieler Marty Reisman inspiriert. Quellen aus dem Umfeld des Films verrieten gegenüber der Publikation jedoch, dass es sich dabei um eine fiktionalisierte Geschichte handeln würde. Safdie, der erneut mit A24 zusammenarbeitet, nachdem das Unternehmen seine vorherigen Filme ‚Der schwarze Diamant‘ und ‚Good Time‘ vertrieben hatte, schrieb das Drehbuch gemeinsam mit Ronald Bronstein. Reisman, der auch als „Zauberer des Tischtennis“ bekannt war, konnte von 1946 bis 2002 insgesamt 22 Preise im Tischtennis gewinnen und starb im Dezember 2012 im Alter von 82 Jahren. Chalamet verriet zuvor, dass er ein großer Fan von Safdie und seinem Bruder Benny Safdie sei und verfasste 2019 für ‚Variety‘ einen Essay über ‚Der schwarze Diamant‘ des Duos mit Adam Sandler und Julia Fox in den Hauptrollen.