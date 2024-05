Film Adam Wingard: Keine Rückkehr für dritten ‚Godzilla x Kong‘-Film

Bang Showbiz | 22.05.2024, 16:00 Uhr

Der Regisseur wird für einen dritten Teil der Filmreihe nicht zurückkehren.

Adam Wingard wird für einen dritten ‚Godzilla x Kong‘-Film nicht zurückkehren.

Der 41-jährige Filmemacher führte vor kurzem die Regie bei ‚Godzilla x Kong: New Empire‘ nach seinem eigenen Drehbuch, und obwohl der Film seit seiner Veröffentlichung Ende März weltweit über 564 Millionen US-Dollar einspielte, soll sich Wingard Berichten zufolge von der Franchise verabschiedet haben.

Insider verrieten gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘, dass Adams Abschied von der Filmreihe jedoch einvernehmlich und auf zeitliche Probleme zurückzuführen sei, wobei die Tür für eine zukünftige Rückkehr aber immer offen bleibe. Adam, der zudem bei ‚Godzilla vs Kong‘ von 2021 die Regie geführt hatte, bereitet sich aktuell darauf vor, im Herbst den Action-Thriller ‚Onslaught‘ zu drehen, was nicht in Legendarys Pläne passte, schnell mit ihrem nächsten ‚Godzilla x Kong‘-Film fortzufahren. Das Unternehmen engagierte Dave Callaham, den Autor von ‚Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings‘, um ein Drehbuch zu schreiben, was Spekulationen über Adams Zukunft im Franchise auslöste. Trotz seines Abschieds gab der ‚Death Note‘-Regisseur zuvor zu, dass er in dem Monsterverse noch „mehr Geschichten zu erzählen“ habe. Adam erzählte gegenüber ‚Discussing Film‘: „Die ganze Idee, dass man, wenn man zum Beispiel zwei Filme gedreht hat, vielleicht einfach einen dritten machen sollte, denn, wie Sie sagten, da ist eine Trilogie mit dabei. Das hängt einfach davon ab, wie [‚Godzilla x Kong: The New Empire‘] abschneiden wird und wie sich die Dinge entwickeln.“