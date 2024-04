Was wäre das geplante "Akte X"-Reboot ohne Dana Scully und Fox Mulder? Scully-Darstellerin Gillian Anderson würde wohl wieder mitspielen.

Vor mehr als 30 Jahren flimmerte die erste Folge der Mystery-Kultserie "Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI" mit David Duchovny (63) und Gillian Anderson (55) über die Bildschirme. In neuer Form soll die Serie zurückkommen, "Black Panther"-Regisseur Ryan Coogler (37) arbeitet an einem Reboot. Doch werden auch die FBI-Agenten Fox Mulder und Dana Scully, im Original von Duchovny und Anderson gespielt, wieder dabei sein?

"Akte X" lief ursprünglich bis 2002, bekam zwei Kinofilme und wurde 2016 sowie 2018 für zwei Revival-Staffeln wiederbelebt. Aber was ist mit dem Reboot? "Es ist so lustig, denn seit ich mit 'Akte X' fertig bin, haben mich die Leute bei jedem Interview gefragt, und die Antwort war immer: 'Nein, das wird nicht passieren.'", erzählt Anderson in der "Today"-Show. Coogler sei "ein brillanter, brillanter Regisseur" und er sei an Serienschöpfer Chris Carter (67) "herangetreten, um zu sagen, dass er die Serie übernehmen möchte, und ich kann mir keinen besseren Weg für ein Reboot vorstellen".

Gillian Anderson @GillianA shares details about her new Netflix film “Scoop” about BBC broadcaster Emily Maitlis’ consequential interview with Prince Andrew over his connection to Jeffrey Epstein.

Anderson also speaks out on “X Files” reboot rumors and whether she'd be in it. pic.twitter.com/CcskTOuPwv

— TODAY (@TODAYshow) April 3, 2024