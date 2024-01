Einmal im Monat „Aktenzeichen XY… Ungelöst“: Wann kommt die nächste Sendung?

Rudi Cerne moderiert "Aktenzeichen XY... Ungelöst". (ili/spot)

SpotOn News | 10.01.2024, 19:01 Uhr

Einmal im Monat zeigt das ZDF das Öffentlichkeitsfahndungsformat "Aktenzeichen XY... Ungelöst". Wann steht die nächste Sendung an?

Es ist wieder Mittwoch, doch auch in dieser Woche gibt es keine neue Ausgabe der beliebten Öffentlichkeitsfahndungssendung "Aktenzeichen XY… Ungelöst" (seit 1967, ZDF) mit Moderator Rudi Cerne (65). Allerdings müssen sich die Fans nicht mehr allzu lange gedulden, denn in der kommenden Woche hat das Warten ein Ende, die Auftaktsendung für das Jahr 2024 steht an – und dafür haben die Macher wieder schauderliche Verbrechen zusammengetragen. Bei diesen fünf bislang ungelösten Fällen bittet die Polizei am 17. Februar ab 20:15 Uhr in der Live-Sendung um Mithilfe:

Die Januar-Ausgabe

In "Nächtliche Schreie" wird eine Witwe, die im Wohnzimmer übernachtet, von ihrem Mörder überrascht. Die Nachbarn werden zwar von den furchtbaren Schreien geweckt, doch keiner ahnt, welch grauenvolles Verbrechen dahintersteckt.

"Junge Frau getötet" heißt ein alter Fall, der von dem brutalen Mord an einer 28-Jährigen erzählt, nachdem diese in ihrer Wohnung zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt hat. Jahrzehnte später gibt es plötzlich neue Spuren von den Tätern.

In "Zwei Überfälle – ein Täter" geht es um einen jungen Mann, der innerhalb von einer Stunde zwei Tankstellen überfällt. Dabei benutzt er ein kleines Küchenmesser als Waffe.

Der Fall "Traumatisierender Arbeitstag" thematisiert den brutalen Raubüberfall auf zwei Frauen in einem Juweliergeschäft – vor zahlreicher Augenzeugen.

Der Film "Begegnung mit Folgen" zeigt den gewalttätigen und folgenreichen Konflikt zwischen mehreren jungen Männern in den frühen Morgenstunden auf einer belebten Partymeile einer Großstadt.

Die Februar-Ausgabe

Die nächste Ausgabe steht dann für 14. Februar auf dem Programm. Auch hier hat der Sender immerhin schon Fälle angekündigt:

Einer titelt "Ehemann schwer verletzt". Darin geht es um ein älteres Ehepaar, das in der eigenen Villa stundenlang von äußerst brutalen Räubern gefangen gehalten wird.

Ebenfalls sehr dramatisch ist der Fall "Faustschlag mit Folgen". Denn ein solcher machte einen 51-Jährigen für den Rest seines Lebens zum Pflegefall. Seither sucht die Kripo den brutalen Schlägen…

"Aktenzeichen XY… Ungelöst" ist nach der Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek verfügbar.