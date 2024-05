Film Al Pacino: Rolle in ‚Captivated‘

Al Pacino on stage at Academy Awards - Getty - March 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.05.2024, 16:00 Uhr

Der Star wird in dem neuen Thriller einen Mafiaboss spielen.

Al Pacino wird im neuen Thriller ‚Captivated‘ einen Mafiaboss spielen.

Der 84-jährige Schauspieler wird an der Seite von Katie Holmes und Toby Kebbell in dem kommenden Film zu sehen sein, der eine neue Interpretation der Entführung von John Paul Getty III aus dem Jahr 1973 ist.

Im Mittelpunkt des neuen Thrillers steht der kalabrische Mafiaboss Saro (gespielt von Kebbell und Pacino in verschiedenen Lebensphasen), der den Enkel eines der reichsten Männer der Welt, Jean Paul Getty, entführt und seine Organisation in Gefahr bringt, als er während der Verhandlungen um das Lösegeld romantische Gefühle für die Mutter seines Opfers (Holmes) entwickelt. Michael Benaroya, Michael Mammoliti und Manasvi Mamgai produzieren den Film für 32RED Entertainment, der vom International Film Trust in Cannes zum Verkauf angeboten wird. Mammoliti ist der Neffe eines der Hauptentführers, Saro Mammoliti, der jahrelang an dem Projekt gearbeitet hat. Die Ereignisse der Entführung sind seit Jahrzehnten umstritten, wobei sich Mammoliti an die Gefühle seines Onkels gegenüber der Mutter seines Opfers, Abigail Harris, erinnerte, worauf in dem neuen Film zum ersten Mal eingegangen wird. Die Regie führt Dito Montiel nach einem Drehbuch, das er gemeinsam mit Mammoliti und Robin Shushan verfasste. Die Dreharbeiten zu dem kommenden Projekt sollen später in diesem Jahr in Italien starten.