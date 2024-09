Stars Alicia Vikander: Oscar-Gewinn stellte ihr Leben auf den Kopf

Alicia Vikander - Tribeca Film Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.09.2024, 12:19 Uhr

Die Schauspielerin reflektiert über ihren Award-Gewinn vor acht Jahren.

Alicia Vikander fühlte sich „geliebt“, nachdem sie einen Oscar für ihre Rolle in ‚The Danish Girl‘ gewonnen hatte.

Die schwedische Schauspielerin räumte 2016 den Oscar als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle als Gerda Wegener ab, die Partnerin der transsexuellen Malerin Lili Elbe (gespielt von Eddie Redmayne). Nun verrät die 35-Jährige, dass sich ihr Leben durch die renommierte Auszeichnung komplett verändert hat.

Im Gespräch mit dem ‚OK!‘-Magazin plaudert sie aus: „Wegen der Verpflichtungen gegenüber der Presse und weil ich so beschäftigt war, ist es fast so, als hätte ich überhaupt nicht darüber nachgedacht, als es passierte. Es war etwas, das alles übertraf, wovon ich jemals hätte träumen können. Man steht also da und ist irgendwie überwältigt, ständig – und fühlt sich extrem glücklich und begünstigt. Die Räume, in denen man ist, die Menschen, die man kennenlernt. Und ich fühlte mich geliebt. Man hat seine eigene Vorstellung von sich selbst, und dann ist es plötzlich so, als würde man sich zum ersten Mal aus einer anderen Perspektive sehen.“

Obwohl sie sich zu dem Zeitpunkt an der Spitze der Schauspielwelt befand, habe Alicia damit zu kämpfen gehabt, alles zu genießen. „Ich glaube, das war etwas, das ich erst im Nachhinein realisiert habe. Es war die größte Sache, die ich je durchgemacht habe. Das kann ich nicht leugnen“, gesteht sie. „Aber ab einem bestimmten Punkt hat man Angst, nicht mehr so glücklich zu sein, wie man es sein sollte, weil etwas Unglaubliches passiert ist.“

Die ‚Tomb Raider‘-Darstellerin ist dankbar, dass sie einen Freundeskreis hat, der sich nichts aus ihrem Promistatus macht. „Meine Freunde zu Hause, fast alle von ihnen, sind nicht in der Branche, so dass sie die Dinge besser sehen konnten, wie sie waren. Sie sagten einfach: ‚Hey, du warst seit zwei Jahren nicht mehr zu Hause‘“, erzählt der Hollywood-Star.