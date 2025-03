Stars Alicia Vikander hatte ‚Schwierigkeiten‘, schwanger zu werden

Alicia Vikander - Tribeca Film Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.03.2025, 11:00 Uhr

Die Oscar-Preisträgerin hegte einen großen Kinderwunsch, der ihr lange verwehrt blieb.

Alicia Vikander spricht über ihren langen Weg zum Mutterglück.

Die Schauspielerin hat mit ihrem Ehemann Michael Fassbender zwei Söhne, die 2021 und 2024 geboren wurden. Allerdings war die 36-Jährige „besessen“ davon, ein Kind zu bekommen, als sie nicht so schnell schwanger wurde, wie sie es sich gewünscht hatte.

Alicia ist demnächst im Science-Fiction-Drama ‚The Assessment‘ zu sehen. Darin spielt sie eine Gutachterin, die eine Woche mit einem Paar in der dystopischen Zukunft verbringt, um deren Eignung als Eltern zu beurteilen. Eines ihrer „ersten Gespräche“ mit der Regisseurin Fleur Fortune habe sich um Alicias eigene Probleme gedreht, schwanger zu werden.

Im Interview mit ‚People‘ erzählte der Star: „Es dauerte eine lange Zeit, bevor ich meinen ersten Sohn hatte. [Ich erinnere mich an] den Druck, den ich mir selbst machte, und die schweren Zeiten, die ich durchgemacht habe, aber auch an die Art der Hingabe [an den Kinderwunsch].“

Die Oscar-Preisträgerin gestand: „Es war am Ende fast eine Besessenheit, was ich, nach Gesprächen mit vielen anderen, die dasselbe durchmachten, als etwas empfinde, das wir alle teilen. Ich denke, auch wenn dieser Film und die Geschichte natürlich in ihrer Fantasie weit gehen, so sind es doch im Kern Gefühle, mit denen sich viele Menschen identifizieren können.“

Die ‚Tomb Raider‘-Darstellerin hatte 2022 offenbart, dass sie eine „schmerzhafte“ Fehlgeburt erlitten hatte. Im Gespräch mit der Zeitung ‚Times‘ enthüllte sie: „Wir haben jetzt ein Kind, aber es hat uns Zeit gekostet.“ Alicia verglich ihre Erfahrungen mit dem Film ‚The Light Between Oceans‘ von 2016. „[Die Fehlgeburt] war so extrem, schmerzhaft, und natürlich ließ es mich an den Dreh dieses Films zurückdenken. Dieser Film hat jetzt eine andere Bedeutung“, sagte sie.