Film Alisha Weir über die ‚Abigail‘-Dreharbeiten

Bang Showbiz | 22.04.2024, 12:05 Uhr

Alisha Weir verriet, dass sie über die Menge an Kunstblut verblüfft gewesen sei, die bei den ‚Abigail‘-Dreharbeiten verwendet wurde.

Die 14-jährige Schauspielerin spielt die Hauptrolle in dem neuen Film über Vampire und erklärte, dass sie über die Flut an Kunstblut, die während der Dreharbeiten zu Matt Bettinelli-Olpins und Tyler Gilletts Projekt vergossen wurde, überrascht war.

In einem Gespräch gegenüber ‚Collider‘ erzählte Alisha: „Ich denke, was mich dabei am meisten überraschte, war, dass das Offensichtliche war, wie viel Kunstblut dabei verwendet wurde. Wenn man sich das Drehbuch durchliest, dann weiß man noch nicht, wie viel Kunstblut mit dabei sein wird. Als ich an den Sets war, haben mich die Sets definitiv auch überrascht. Alles, sogar das große Haus, das man am Anfang sieht, ist fertig gewesen, die Dekorationen und alles, alles war so detailliert gemacht und es war erstaunlich, das zu sehen. Aber ich denke, der Hauptgrund wäre, wie viel Blut da war. Es wurde immer mehr und mehr, und ehrlich gesagt, ich hatte mich am Ende einfach so daran gewöhnt. Es war überall und es machte mir am Ende überhaupt nichts aus.“ Der Film markiert Weirs erste Rolle in einem Horrorfilm, wobei die Darstellerin anderen Darstellern dazu riet, „Spaß zu haben“, wenn sie in einem Projekt mit so viel Kunstblut gecastet werden. Der ‚Matilda – Das Musical‘-Star enthüllte: „Ich würde sagen, hab einfach Spaß. Das Kunstblut wird überall hinfließen, also muss man es ehrlich gesagt einfach zulassen. Es wird sowieso dort ankommen, also versuche nicht, es zwischen den Aufnahmen abzuwischen, weil es am Ende wieder auf einem landet.”