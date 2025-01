Stars Alkoholfreie Biermarke: Tom Holland ist unter die Brauer gegangen

Tom Holland - Getty - April 2024 - International Film Festival of St Andrews BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.01.2025, 11:00 Uhr

Der Hollywood-Star stellt stolz seine neue Biermarke Bero vor. Zur Wahl stehen drei alkoholfreie Drinks.

Tom Holland hat sein eigenes alkoholfreies Bier auf den Markt gebracht.

Der ‚Spider-Man: Homecoming‘-Star hat 2022 dem Alkohol abgeschworen und gibt zu, dass er sich oft unsicher fühlte, wenn er in einer Kneipe ein alkoholfreies Getränk bestellte. Nun hat der 28-Jährige seine eigene Biermarke namens Bero entwickelt, damit sich andere Nicht-Trinker beim Ausgehen wohler fühlen.

Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Times‘ erzählt der Schauspieler: „Viele Etiketten von alkoholfreien Bieren sind blau. Es gibt Becks blau. Heineken ist blau. Guinness ist blau. Corona ist blau. Ich habe also das Gefühl, dass ich in der Bar stehe und die Sirene ertönt: ‚Ich trinke nicht und habe ein Problem.‘ Ich wollte etwas kreieren, das bedeutet, dass man in eine Bar gehen und nach einem bekannten Namen fragen kann, der für Nüchternheit steht, aber unter dem Radar ist, so dass Leute wie ich in die Kneipe gehen können und das Gefühl haben, dass sie genauso dazugehören wie alle anderen.“

Die Marke hat drei Produkte – ein IPA, ein Weizenbier und ein Pilsner – in den USA auf den Markt gebracht, und in diesem Monat folgt die Markteinführung in Großbritannien. Tom verrät, dass ihm im Laufe der Jahre viele Business-Angebote gemacht wurden, aber er wollte seine Zeit in ein Projekt investieren, das ihm am Herzen liegt.

„Ich wollte schon immer so etwas machen, aber ich habe nie etwas gefunden, für das ich mich besonders begeistern konnte. Ich hatte Angebote, Sportbekleidungsmarken zu gründen und solche Sachen. Aber die Welt braucht keine Muskel-T-Shirts von mir“, erklärt der Darsteller. „Ich hatte nie das Gefühl, dass ich 100 Prozent geben würde. Aber das hier fühlte sich wirklich gut an.“