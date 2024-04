Als Botschafter für "BetterUp" Allein in San Francisco: Prinz Harry im Einsatz für mentale Gesundheit

Prinz Harry setzt sich als Botschafter für die Coaching-Plattform "BetterUp" für mentale Gesundheit und Resilienz ein. (the/spot)

SpotOn News | 11.04.2024, 13:11 Uhr

Prinz Harry ist bei Auftritten in der Öffentlichkeit in der Regel in Gesellschaft seiner Ehefrau Meghan anzutreffen. Bei einer Panel-Diskussion in San Francisco legte der britische Royal allerdings nun mal wieder einen Solo-Auftritt hin.

Solo-Auftritt von Prinz Harry (39) in San Francisco: Im Einsatz für mentale Gesundheit hat der britische Royal ohne seine Ehefrau Meghan (42) in seiner Rolle als Chief Impact Officer für die Coaching-Plattform "BetterUp" ein Event mit Panel-Diskussion gehostet. Und traf später noch auf Schauspielerin Mindy Kaling (44), die ebenfalls bei der Veranstaltung anwesend war.

Wie auf der offiziellen Webseite des Herzogpaares von Sussex zu lesen ist, nahmen neben Harry an der Diskussion unter dem Titel "Beyond Burnout: Stress in Stärke umwandeln" zudem der "BetterUp"-Vorsitzende und Psychologe Dr. Adam Grant sowie Chief-People-Officer Kelly Jones des Software-Unternehmens Cisco teil. Die drei befassten sich demnach mit der psychologischen Belastung von Führungskräften.

Prinz Harry ist seit 2021 Teil des Teams der Coaching-Plattform. Der 39-Jährige tritt vor allem als Botschafter der Marke auf.

Prinz Harry trifft auf Schauspielerin Mindy Kaling

Auf der Webseite gibt es mehrere Fotos des Events zu sehen – unter anderem auch eines, auf dem Prinz Harry Arm in Arm mit Schauspielerin Mindy Kaling posiert und in die Kamera lächelt. "Daily Mail" zufolge sprach die zweifache Mutter bei dem Gipfel darüber, wie man mit "Leichtigkeit und Kreativität" führen könne.

Außerdem erklärte sie, dass sie ihre Kinder Katherine (6) und Spencer (3) bislang nach dem Prinzip von Gentle Parenting (auf Deutsch: "sanfte Erziehung") erzogen habe, dies allerdings gerade überdenke. Darunter versteht man ein Erziehungskonzept, das sowohl die Belohnung als auch das Bestrafen von Kindern ausklammert. Kinder sollen dadurch von Anfang an lernen, die eigenen Verhaltensweisen nachzuvollziehen und gegebenenfalls zu überdenken.

Für Prinz Harry beziehungsweise für seine Ehefrau Meghan ist Mindy Kaling keine Unbekannte: Die Schauspielerin war 2022 in Meghans Spotify-Podcast "Archetypes" zu Gast, um dort mit ihr über ihr Leben als alleinerziehende Mutter und ihre bisherige Karriere zu sprechen.