Amanda Seyfried präsentierte an der Seite von Co-Star Douglas Smith ihren Film "Seven Veils" auf der Berlinale. (the/spot)

SpotOn News | 22.02.2024, 23:40 Uhr

Amanda Seyfried auf dem roten Teppich der Berlinale: Mit Douglas Smith an ihrer Seite begeistert sie in einem femininen, mit schwarzer Spitze besetzten Satinkleid. Sie zeigt ihren neuen Film "Seven Veils" von Regisseur Atom Egoyan.

Zauberhafter Hollywood-Glamour in Berlin: Am Donnerstagabend zeigte sich Schauspielerin Amanda Seyfried (38) in einem eleganten Look auf dem roten Teppich der Berlinale. An der Seite ihres Co-Stars Douglas Smith (38) posierte sie in einem femininen, mit schwarzer Spitze besetztem Satinkleid, das mit einem oberschenkelhohen Schlitz für Aufsehen sorgte.

Um den glamourösen Red-Carpet-Look zu vervollständigen, hatte sich Amanda Seyfried für schwarze Plateau-High-Heels entschieden. Ihr blondes langes Haar hatte sie im Wet Look frisiert. Roter Lippenstift brachte Farbe in den ansonsten dunklen Look und lenkte den Blick auf ihr strahlendes Lächeln. "Hi Berlinale, danke, dass wir hier sein dürfen. Es ist sehr schön, wieder da zu sein", grüßte die 38-Jährige in die Kamera, wie eine Instagram-Story des offiziellen Accounts der Filmfestspiele zeigt.

Darum geht es in Seyfrieds neuem Film "Seven Veils"

In ihrem neuen Film "Seven Veils" von Regisseur Atom Egoyan (63) spielt Seyfried die aufstrebende Theaterregisseurin Jeanine, die mit Erinnerungen an ein Trauma zu kämpfen hat. Als sie die Oper "Salome" – die bekannteste Arbeit ihres ehemaligen Mentors und Liebhabers – inszenieren soll, muss sie die Beziehungen in ihrem Privatleben neu sortieren. Die Geschichte der Salome bekommt für Jeanine eine neue Bedeutung.