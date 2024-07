"Becoming Karl Lagerfeld" und mehr Diese Modefilme und -serien stimmen auf die Fashion Week ein

Daniel Brühl verkörpert in "Becoming Karl Lagerfeld" den jungen Modezaren. (eyn/obr/spot)

SpotOn News | 01.07.2024, 11:27 Uhr

Vom 1. bis 4. Juli steigt in Berlin wieder die Fashion Week. Für alle, die nicht live dabei sein können, gibt es eine Fülle von Modefilmen und -serien, die perfekte Unterhaltung für Fashionistas bieten.

Am 1. Juli startet die Fashion Week in Berlin. Modebegeisterte aus aller Welt pilgern wieder in die Hauptstadt. Aber auch für die Zuhausegebliebenen gibt es Fashion satt – Streaminganbieter wie Disney+, Netflix und Co. fahren mit allerlei Filmen und Serien rund das Thema Mode auf.

Daniel Brühl als Karl Lagerfeld

Seit Kurzem sorgt etwa "Becoming Karl Lagerfeld" auf Disney + für Begeisterung. In der Serie verkörpert Daniel Brühl (46) den legendären Modezaren in seinen jungen Jahren. Die sechsteilige Miniserie spielt in den 1970er-Jahren – lange bevor Karl Lagerfeld (1933-2019) zur Ikone mit der Sonnenbrille und dem weißen Pferdeschwanz wurde. Sein Weg in den Mode-Olymp ist von Intrigen, Exzessen, Missgunst, Eifersucht und einer ganz großen Liebe geprägt. Eindrucksvoll schafft es Brühl, den so unnahbaren Kaiser Karl fürs Publikum erlebbar zu machen.

Die größten Designer und Supermodels aller Zeiten

Doch auch abseits von Karl Lagerfeld hat Disney+ einige große Designer in petto. Cristóbal Balenciaga (1895-1972) wurde ebenfalls eine gleichnamige Miniserie gewidmet. Alberto San Juan (56) porträtiert die spanische Modeikone als mysteriösen Maestro, der die Welt der Mode revolutionierte. Die neue Dokumentation "Diane von Fürstenberg: Eine Frau ganz oben" zeigt von Fürstenbergs (77) Leben und ihre 50-jährige Karriere von ihrer Kindheit als Tochter einer Holocaust-Überlebenden bis zur Schöpfung des kultigen Wickelkleids.

In der Riege der großen Designer darf auch Yves Saint Laurent (1936-2008) nicht fehlen. 2014 kamen mit "Yves Saint Laurent" und "Saint Laurent" gleich zwei Filme über den französischen Designer heraus. Ersterer legt mit Pierre Niney (35) den Fokus auf Saint Laurents Beziehung zu seinem Geschäftspartner und Lebensgefährten Pierre Bergé (1930-2017), in "Saint Laurent" spielt ihn Gaspard Ulliel (1984-2022) auf dem Höhepunkt seiner Karriere von 1967 bis 1976. Beide Filme sind bei Amazon Prime abrufbar.

Im Fokus von "The New Look" stehen auf Apple TV + die Designer Christian Dior (1905-1957) und Coco Chanel (1883-1971). Die hochkarätig besetzte Historienserie erzählt die Geschichte der Haute Couture in Paris während der Besatzung durch die Nazis und in den folgenden Jahren. Im Mittelpunkt der Handlung stehen dabei gleichberechtigt Christian Dior (Ben Mendelsohn, 54) und Coco Chanel (Juliette Binoche, 59).

Die französische Kino-Ikone Binoche zeichnet ein überaus vielschichtiges, komplexes Porträt der Nazi-Kollaborateurin Coco Chanel, während Mendelsohns Christian Dior selbst in den dunkelsten Stunden der Besatzung nicht den Glauben daran verliert, mit seinen Designs Paris und dem gesamten Planeten nach der Befreiung Lebensmut und Esprit zurückgeben zu können.

Die Miniserie "Halston" (2021) auf Netflix orientiert sich an der Lebensgeschichte des US-amerikanischen Designers Roy Halston Frowick (1932-1990) gespielt von Ewan McGregor (53). Die fünf Folgen erzählen den Aufstieg und Fall des Modeschöpfers in den 70ern und 80ern Jahren.

Fans der legendären Supermodels kommen in der Apple-TV+-Dokureihe "The Super Models" auf ihre Kosten. In insgesamt vier Folgen können Zuschauer in den Glamour-Kosmos der Model-Ikonen Naomi Campbell (54), Cindy Crawford (58), Linda Evangelista (59) und Christy Turlington (55) eintauchen. Der Filmemacher und Oscarpreisträger Roger Ross Williams (61, "Music by Prudence") und seine Kollegin Larissa Bills beleuchten in "The Super Models" den ungefilterten Werdegang ihrer Protagonistinnen – mit allen Höhen und Tiefen, die die Modewelt zu bieten hat.

Die fiese Seite der Modewelt

Es gibt aber auch sehenswerte Fashion-Streifen, die sich abseits der realen Modewelt abspielen. "Der Teufel trägt Prada" etwa aus dem Jahr 2006 mit der teuflisch-guten Kombination aus Anne Hathaway (41) und Meryl Streep (75) zeigt auf Disney+, wie giftig es in der Modewelt zugehen kann. Streep spielt darin die herrische und arrogante Chefredakteurin Miranda Priestly, als Inspiration diente angeblich die legendäre "Vogue"-Chefin Anna Wintour (74).

Ins selbe Horn bläst auf der Streamingplattform "Cruella" (2021): Emma Stone (35) versucht sich als clevere Trickbetrügerin Estella inmitten der Londoner Punkrock-Revolution mit ihren kreativen Looks einen Namen zu machen. Dabei verwandelt sie sich immer mehr zur gefürchteten und rachsüchtigen Cruella de Vil, der im Konkurrenzkampf um das perfekte Design alle Mittel recht sind.

In der Netflix-Serie "Emily in Paris" begleiten Fans die US-Amerikanerin Emily (Lily Collins, 35) – stets in teuren Luxusmarken gekleidet – durch ihre Abenteuer in der Mode-Hauptstadt. In einer Pariser Marketingfirma muss sie sich mit allerlei Kulturschocks und gemeinen Arbeitskollegen herumschlagen. Auch in der Liebe warten auf die Protagonistin zahlreiche Herausforderungen. Die vierte Staffel der beliebten Serie kommt noch dieses Jahr in zwei Teilen. Teil 1 wird am 15. August 2024 auf Netflix veröffentlicht. Die zweite Hälfte von Season 4 folgt am 12. September 2024.

Als Vorbild für den Style in "Emily in Paris" gilt die Kultserie "Sex and the City". Alle sechs Staffeln mit Sarah Jessica Parker (59) und ihren Freundinnen sowie die beiden Staffeln des Spin-offs "And Just Like That…" – inklusive Outfits und Shoppingszenen in alter Carrie-Bradshaw-Manier – stehen bei Sky zum Streamen bereit.

Mode kann auch lustig sein

Dass man Mode nicht immer so ernst nehmen muss, zeigt "Shopaholic – Die Schnäppchenjägerin" auf Disney+. Die shoppingsüchtige Rebecca (Isla Fisher, 48) träumt in dem Streifen von 2009 von einer Karriere bei einem Modemagazin, landet aber in der Wirtschaft. In der Teenager-Komödie "Clueless – Was sonst!" (1995) bei Paramount+ versucht Cher (Alicia Silverstone, 47) – in wahnwitzigen Outfit-Kreationen der 90er-gekleidet – einer Mitschülerin durch ein Umstyling zu mehr Popularität zu verhelfen.

"Zoolander" zeigt Ben Stiller (58) als beschränktes Männer-Model, das sich gegen seinen Konkurrenten Hansel (Owen Wilson, 55) behaupten muss. Den Film von 2001 gibt es ebenfalls bei Paramount+, die Fortsetzung "Zoolander No. 2" (2016) zusätzlich auf Sky.

Wer trotzdem noch immer nicht genug hat von Kleidern, Röcken und Schuhen, kann sich freuen: Mit "In Vogue: The 90s" bringt Disney+ bald noch eine weitere Modeserie raus. Mit zahlreichen Stars sowie "Vogue"-Chefin Anna Wintour führen die Folgen in die 90er-Jahre und zeigen die berühmtesten Mode- und Popkulturmomente dieses besonderen Jahrzehnts.