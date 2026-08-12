Warum immer mehr Menschen online mit Kryptowährungen bezahlen

Sebastian Wagner | 12.08.2026, 14:58 Uhr | ANZEIGE | ANZEIGE

Ein Klick, und das Konzertticket ist gebucht. Bezahlen dauert im Netz kaum länger als das Antippen eines Songs, und diese Selbstverständlichkeit verändert nach und nach, womit die Menschen im Alltag zahlen. Neben Karte und Wallet drängt eine Variante ins Bild, die lange als Spielwiese für Technikfans galt: die Kryptowährung.

Noch ist diese Zahlungsart ein Randphänomen.

Doch gerade im digitalen Vergnügen zeigt sich früh, wohin die Reise gehen könnte, denn wer digitale Unterhaltung mit einem Fingertipp konsumiert, möchte auch beim Zahlen keine Umwege.

Wo die Coins zuerst auftauchten

Manche Ecken des Netzes probieren Neues schneller aus als der Rest. Im Umfeld der Online-Spiele und Online-Casinos kamen Zahlungen mit Bitcoin früh auf, weil die Nutzer dort schnelle Ein- und Auszahlungen erwarten. Wer sehen möchte, welche Anbieter dabei auf digitale Währungen setzen und welche Regeln gelten, findet einen Krypto Casino Vergleich auf Gambling.com.

Für die breite Zahlungswelt wirken solche Nischen oft wie ein Vorbote. Was sich dort bewährt, landet Jahre später im normalen Online-Handel, etwa bei Musikdiensten und Ticketportalen. Die eigentliche Geschichte ist aber die Technik dahinter, die längst weit über das Spiel hinausreicht.

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Deutschland rückt vom Bargeld ab

Der Wandel beim Bezahlen lässt sich inzwischen in Zahlen fassen. Laut der Bundesbank-Studie zum Zahlungsverhalten wurden 2025 zum ersten Mal mehr als die Hälfte aller Einkäufe bargeldlos beglichen, nämlich 55 Prozent. Mobile Verfahren am Smartphone erreichten zehn Prozent, getrieben von Bezahl-Apps wie Apple Pay und den Anwendungen der Banken, und die Zahlungen im Internet verdoppelten sich auf sechs Prozent.

Bargeld bleibt laut der Bundesbank dennoch das am häufigsten genutzte einzelne Zahlungsmittel, der Abstand schrumpft aber Jahr für Jahr. In dieser Statistik tauchen digitale Coins bislang kaum auf. Von den wenigen Menschen, die überhaupt solche Token besitzen, nutzt sie die große Mehrheit als Geldanlage; nur rund acht Prozent zahlen damit auch, und dieser Anteil ist seit 2023 sogar gesunken.

Wenn Fans ihre Stars direkt bezahlen

Für die Unterhaltungsbranche ist der Trend zum schnellen Bezahlen ein Wendepunkt. Jede Hürde an der Kasse kostet bares Geld, weil ein zusätzlicher Klick die Nutzer abspringen lässt. Das Publikum will den Song oder die Spende abschließen, solange die Begeisterung frisch ist.

Das verändert auch das Verhältnis zwischen Publikum und Kreativen. Ob Reality-Star oder YouTuberin, viele Influencer und Streamer leben inzwischen davon, dass ihre Community sie direkt unterstützt, per Abo oder per digitalem Trinkgeld. Digitales Geld passt zu dieser Idee, weil sich damit auch kleine Summen über Grenzen hinweg senden lassen, ohne dass eine Bank dazwischensteht. Für eine Fangemeinde, die über viele Länder verteilt ist, entfällt so mancher Umweg über Banken und Wechselkurse.

Kleine Beträge, große Wirkung

Gerade die kleinen Summen entscheiden im digitalen Geschäft. Ein mobiles Spiel oder ein Trinkgeld von wenigen Cent lohnt sich nur, wenn die Gebühren nicht den halben Betrag auffressen. Klassische Kartenzahlungen stoßen hier an eine Grenze, weil jede Buchung feste Kosten verursacht.

Coins und moderne Echtzeitverfahren setzen genau dort an. Sie ermöglichen Zahlungen, die früher zu teuer waren, und öffnen damit neue Geschäftsmodelle für digitale Inhalte aller Art. Ob sich am Ende Coins oder der geplante digitale Euro durchsetzen, ist offen, doch der Bedarf an winzigen, sofortigen Beträgen wächst mit jedem neuen Angebot.

Schnell und ohne Grenzen, so das Versprechen

Tempo und weltweite Reichweite sind hier die stärksten Pluspunkte. Eine Auslandsüberweisung dauerte früher Tage und kostete unübersichtliche Gebühren, während eine Transaktion über die Blockchain oft in Minuten beim Empfänger ankommt. Für Angebote, die weltweit funktionieren, ist das ein handfester Vorteil.

Ganz so eindeutig ist der Vorsprung allerdings nicht mehr, seit Echtzeitüberweisungen in Euro binnen Sekunden gutgeschrieben werden. Hinzu kommt ein zweites Argument, das vor allem jüngere Nutzer anspricht: Die Zahlung läuft über eine Wallet-Adresse statt über den Klarnamen und gilt damit als vergleichsweise datensparsam.

Anonym ist sie deshalb nicht, denn jede Buchung bleibt öffentlich nachvollziehbar.

Der Haken bleibt der Kurs

Berechenbar ist der Preis dabei aber nicht. Der Kurs von Bitcoin und anderen Coins schwankt stark, sodass ein Betrag zwischen Kauf und Auszahlung spürbar an Wert verlieren kann. Wer eine Spende in Bitcoin verschickt, weiß nie ganz genau, wie viel davon am Ende wirklich ankommt.

Auch die breite Akzeptanz lässt auf sich warten. Laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom setzen bislang nur zwei Prozent der deutschen Unternehmen Kryptowährungen ein. Parallel dazu hat die EU mit der Verordnung MiCAR feste Regeln geschaffen, und die Finanzaufsicht BaFin überwacht die Anbieter solcher Dienste. Der rechtliche Rahmen steht also, die Gewohnheit muss ihm erst folgen.

Kleiner Anteil, klare Richtung

Kryptowährungen sind im Netz noch nicht der Normalfall, doch sie sind längst angekommen. In der digitalen Unterhaltung treffen sie auf ein Publikum, das schnelle und grenzenlose Bezahlwege ohnehin gewohnt ist und Neues gern ausprobiert. Wie groß ihr Anteil am Ende wird, zeigt sich in den kommenden Jahren an der Kasse, wenn Fans dort zwischen Karte und Wallet wählen.