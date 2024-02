Stars Amira Pocher: Klare Worte an Jimi Blue Ochsenknecht

Amira Pocher attends the kinderTag Berlin Spet 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.02.2024, 15:46 Uhr

Die Podcasterin hat kein Verständnis für die kürzlichen Statements des Ex-Schauspielers.

Amira Pocher rechnet mit Jimi Blue Ochsenknecht ab.

Der ehemalige Kinderschauspieler schockierte vor kurzem mit einem kontroversen Statement über seine zweijährige Tochter. In einem Video, in dem er eine aktuelle Folge der Reality-Show „Diese Ochsenknechts“ kommentierte, reagierte Jimi mit Unverständnis auf die Kritik seiner Familienmitglieder, die ihm in der Sendung vorgeworfen hatten, sich nicht ausreichend um die kleine Snow Elanie zu kümmern. In seinem YouTube-Beitrag erklärte der 32-Jährige daraufhin, dass er sich nicht in der Verantwortung sehe die Vaterrolle für das Kind zu übernehmen. Er bezeichnete sich außerdem als „unfreiwilliger Erzeuger“ und schockierte damit nicht nur seine Zuschauer, sondern vor allen Dingen auch seine Ex-Partnerin und Mutter der kleinen Snow, Yeliz Koc.

Diese erhielt jetzt prominente Unterstützung von Amira Pocher. In ihrem Podcast „Liebes Leben“ zeigte sich die 31-Jährige schockiert von den Aussagen des „Die Wilden Kerle“-Darstellers. „Das ist so schlimm, sich als erwachsener Mann so hinzustellen! Du hast doch die gleiche Verantwortung wie die Mutter, wenn es um die Zeugung geht! Und die gleiche Chance, dem entgegenzuwirken“, zeigte sich Amira wütend. Insbesondere die potentiellen Folgen für die kleine Snow bereiten der zweifachen Mutter Sorgen. „Dieses kleine, unschuldige Baby wird einen Vaterkomplex davontragen. Es wird ohne Papa groß werden“, befürchtet sie.