Glücklich mit Christian Düren Amira Pocher nach Liebes-Outing: „Es war ein irrsinniger Druck“

SpotOn News | 05.07.2024, 14:14 Uhr

Christian Düren und Amira Pocher haben vor wenigen Tagen ihre Beziehung öffentlich gemacht. In einem emotionalen Instagram-Post spricht die Moderatorin nun über die Reaktionen.

Amira Pocher (31) hat sich nach dem ersten Auftritt mit ihrem Partner, TV-Moderator Christian Düren (34), bei ihren Fans und Followern bedankt. In einem kurzen Video, das sie in ihren Instagram-Storys postete, sagte die Moderatorin, sie habe in den vergangenen Tagen "wirklich Tausende Nachrichten" bekommen, "die durchweg positiv, voller Liebe, sehr wohlwollend und sehr stärkend" seien.

"Es war einfach der Zeitpunkt da"

Weiter erklärte Amira Pocher, dass sie die vielen freundlichen Nachrichten sehr freuten und verriet ihren eine Million Followern in dem Clip auf Instagram auch: "Es war ein irrsinniger Druck, es war auch schwer, vieles privat zu halten, es wird auch weiterhin einfach so bleiben." Sie fügte hinzu: "Aber es war einfach der Zeitpunkt da." Es sei an der Zeit gewesen, "diesen Schritt zu machen und ich bereue es nicht, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung."

Amira Pocher erklärte in dem Video zudem, sie versuche sich "auch nur auf die positiven Dinge zu konzentrieren und fokussieren". Denn wenn sie eines in den vergangenen zwölf Monaten gelernt habe, so die 31-Jährige in ihren Instagram-Storys, dann das, "dass man es niemals jedem recht machen kann. Das kann ich nicht, das will ich nicht, das muss ich nicht und das werde ich nicht".

Gefeiertes Pärchen-Debüt auf der Berliner Fashion Week

Amira Pocher und Christian Düren, der unter anderem durch die ProSieben-Sendung "taff" bekannt ist, feierten am Dienstag (2. Juli) im Rahmen der Berliner Fashion Week ihr Pärchen-Debüt. Auch Pochers Kinder, die sie zusammen mit Noch-Ehemann Oliver Pocher (46) hat, soll Düren bereits kennengelernt haben. Vergangenes Jahr hatten Amira und Oliver Pocher, die 2019 geheiratet hatten, ihre Trennung bekannt gegeben. Die gemeinsamen Kinder des Ex-Paares kamen 2019 und 2020 zur Welt.