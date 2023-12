Stars Amira Pocher: Lobende Worte über Olli

Amira Pocher attends the kinderTag Berlin Spet 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.12.2023, 18:53 Uhr

In ihrem Podcast findet Amira lobende Worte für ihren Noch-Ehemann.

Amira und Oliver Pocher haben ihr Kriegsbeil offenbar endgültig begraben.

Die vergangenen Wochen waren für den Komiker und die Influencerin eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Erst gaben sie ihre Trennung bekannt und behaupteten, für ihre Kinder weiterhin Freunde bleiben zu wollen, doch dann wurden Gerüchte über einen angeblichen Seitensprung Amiras laut. Kurzzeitig schien die Pocher-Scheidung in einem Rosenkrieg zu enden, doch jetzt haben Olli und Amira offenbar doch den Weg der Harmonie gewählt. In ihrem Podcast ‚Liebes Leben‘ sprach die zweifache Mutter zuletzt mit ihrem Bruder Hima über die Eigenschaften, die sie sich für ihren zukünftigen Partner wünschen würde. Unter anderem solle er „sportlich“ sein, so Amira. Und da kommt das Gespräch auch auf ihren Ex Olli, der sie mit seinem Fitness-Level scheinbar ziemlich beeindruckt habe. „Also ich weiß noch, Olli und ich am Anfang, da sind wir auf den Tafelberg. Da war ich schon nach hundert Metern aus der Puste und der ist darauf gerannt. Dann haben wir Personal-Training gemacht, Tennis, der war ja richtig aktiv damals. Also ich find das toll“, berichtet sie über ihre Beziehung zu dem Comedian.

Doch Amira sei auch die Optik wichtig, verrät sie weiter. „Am besten diese Dreiteiler mit einer Weste“, beschreibt sie ihren Traummann. „Ein gut aussehender Mann in einem Anzug.“