Musk, Zuckerberg, Bezos und Pichai Amtseinführung von Trump: Tech-Milliardäre stehen Spalier

Tech-Bosse bei der Amtseinführung von Donald Trump: Mark Zuckerberg (l.), Jeff Bezos (m.), Sundar Pichai (2.v.r.) und Elon Musk (r.) (dr/spot)

SpotOn News | 20.01.2025, 18:00 Uhr

Star-Auflauf der Silicon-Valley-Milliardäre: Die Tech-Giganten Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos und Sundar Pichai wohnen der Amtseinführung von Donald Trump bei. Sie hatten zuvor großzügig für die Feierlichkeiten gespendet.

Milliardenschwere Gäste, die sich heute zur Amtseinführung von Donald Trump (78) im Kapitol eingefunden haben: Tech-Schwergewichte wie Tesla-Boss Elon Musk (53), Meta-Chef Mark Zuckerberg (40), Amazon-Mastermind Jeff Bezos (61) und Google-CEO Sundar Pichai (52). Wie verschiedene Medien übereinstimmend berichten, hatten die Milliardäre und ihre Unternehmen zuvor großzügige Spenden an den Trump-Vance-Einweihungsfonds getätigt.

Video News

Amazon-Gründer Bezos erschien in Begleitung seiner Verlobten Lauren Sanchez (55), Facebook-Chef Zuckerberg an der Seite seiner Ehefrau Priscilla Chan (39). Auch Googles CEO Sundar Pichai und Apple-Boss Tim Cook (64) ließen sich die Zeremonie nicht entgehen. Google und Cook sollen etwa je eine Million Dollar für Trumps Amtseinführung gespendet haben, wie mehrere Quellen berichten.

Musk und Zuckerberg unterstützen Trumps Kampagne

Tesla-Chef Musk spielte bereits im Wahlkampf und während der Präsidentschaftsübergangsphase eine zentrale Rolle für Trump. Im neuen Kabinett soll er das Ruder im geplanten Ministerium für Regierungseffizienz übernehmen. Zuckerberg traf sich zuletzt mit Trump in Mar-a-Lago und rollte danach die Faktenprüfung auf den Meta-Plattformen ab. Zudem änderte er kontrovers die Richtlinien zu Hassrede auf seinen Plattformen.

Die Vereidigung findet aufgrund der eisigen Temperaturen in Washington nicht wie üblich auf den Stufen, sondern im Inneren des Kapitols statt. An der historischen Bedeutung des Machtwechsels ändert dies jedoch nichts. Um 11:47 Uhr – in Anlehnung an Trumps Position als 47. Präsident – soll er den Amtseid ablegen.

Neben dem scheidenden Präsidenten Joe Biden (82) wurden bereits zuvor auch die Ex-Präsidenten Barack Obama (63), George W. Bush (78) und Bill Clinton (78) erwartet. Die ehemalige First Lady Michelle Obama (61) sagte ihre Teilnahme kurzfristig ab.