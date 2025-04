Film Tiger Woods-Biopic bei Amazon in der Mache Ein Biopic über Tiger Woods ist in Arbeit. Amazon MGM Studios hat die Filmrechte an Kevin Cooks Buch ‚The Tiger Slam: The Inside Story of the Greatest Golf Ever Played‘ erworben, und der Streifen wird unter der Regie von Reinaldo Marcus Green gedreht. Der Filmemacher erzählte auch schon die Geschichte des Aufstiegs der Tennis-Superstars Venus […]