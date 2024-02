Stars Amy Schumer: Ehemann ist mehr als nur Autist

Amy Schumer - 2023 Good+Foundation - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.02.2024, 12:00 Uhr

Amy Schumer sagt, dass Autismus ihren Ehemann Chris Fischer nicht definiert.

Die 42-jährige Schauspielerin heiratete den 44-jährigen Koch im Jahr 2018, der noch im selben Jahr eine Autismus-Diagnose bekam. Amy ließ sich anschließend für ihre TV-Serie ‚Life Beth‘ von ihrem eigenen Leben inspirieren. In der Show bekommt auch John, der Ehemann ihrer Figur, gespielt von Michael Cera, eine Autismus-Diagnose.

Nun betonte Amy, der Welt das „breite Spektrum“ von Autismus zeigen zu wollen. Gegenüber The Hollywood Reporter‘ sagte sie: „Wir wollten wirklich respektvoll sein und zeigen, was dieses Wort bedeutet, wenn wir über das Spektrum sprechen. Es ist ein breites Spektrum und das ist ein Teil davon, den man nicht oft zu sehen bekommt: eine super hochfunktionale Person. Und dass es nicht das ist, was ihn ausmacht.“

Fischer war beratender Autor bei der zweiten Staffel und Michael sagte: „Die Figur des John war so lebendig im Drehbuch. Und ich denke, das liegt zum großen Teil daran, dass Amy der Figur so nahe steht, und vieles davon kommt von Chris, ihrem Ehemann im wirklichen Leben. Allerdings nicht alles. Es ist also ein sehr voller, abgerundeter Charakter. Es ist wie ein Schlüssel, den sie gemeinsam entdeckt haben, nur viele Dinge, die für sie verwirrend waren.“