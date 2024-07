Alexis Ohanian, der Ehemann von Tennis-Star Serena Williams, macht seine Diagnose öffentlich: Er hat sich mit der durch Zecken übertragbaren Krankheit Lyme-Borreliose infiziert.

Alexis Ohanian (41) hat bei einem Gesundheitscheck die Diagnose gestellt bekommen, dass er an der Infektionskrankheit Lyme-Borreliose leidet. "Ich habe eine ganze Reihe von Gesundheitsscans, Tests und so weiter gemacht und herausgefunden, dass ich Lyme-Borreliose habe", berichtete der Ehemann von Tennis-Star Serena Williams (42) auf X (ehemals Twitter).

Doing a full battery of health scans, tests, etc, and found out I have lyme disease. Wild. No symptoms, thankfully, but gonna treat. Good cholesterol is too low. Bad cholesterol is just OK. Gotta work on that. On the plus-side: 822 ng/dL total + 162 ng/dL free testosterone.

