Andre Agassi und Steffi Graf: „Wir lieben sogar, zusammen einzukaufen"

08.03.2024

Tennis, Pickleball und gemeinsame Einkäufe: Andre Agassi hat verraten, wie viel er gemeinsam mit Ehefrau Steffi Graf unternimmt.

Andre Agassi (53) und Steffi Graf (54) sind seit über 20 Jahren verheiratet und teilen nicht nur die Liebe zum Tennissport miteinander. In einem Interview mit "E! News" zu "The Netflix Slam" verriet Agassi nun über sich und seine Ehefrau: "Wir kochen gerne zusammen. Wir lieben es, zusammen zu wandern. Wir lieben es sogar, zusammen einzukaufen". Es sei einfach "das wahre Leben. Und wir sind gesegnet", so Agassi, der seit 2001 mit Steffi Graf verheiratet ist. Die beiden ehemaligen Tennisstars haben zwei gemeinsame Kinder, die 2001 und 2003 zur Welt kamen.

Über das Geheimnis einer glücklichen Ehe sagte Agassi demnach weiter, er denke, man müsse entschlossen sein, das Beste dafür aus sich herauszuholen. Es müsse ein Gleichgewicht sein von dem, "was jemand von dir braucht, was du zu geben hast, und nicht zu versuchen, das zu geben, was du nicht hast". Er fügte laut "E! News" hinzu: "Es gibt Respekt, es gibt Disziplin, es gibt Engagement. Und dann braucht man zwei, die das umsetzen, und alles andere wird sich einpendeln. Und daran arbeiten wir jeden Tag, und ich werde nie aufhören."

Andre Agassi ist ein Fan von "Suits"

Ob Andre Agassi und Steffi Graf, die zuletzt die Trendsportart Pickleball für sich entdeckt haben, zusammen auch die Serie "Suits" sehen? In einem weiteren Interview zu "The Netflix Slam" mit "The Hollywood Reporter" verriet Agassi, dass er die Anwaltsserie, durch die Herzogin Meghan (42) berühmt wurde, gerade auf Netflix streame. "Ich liebe die Charaktere", schwärmte er. Die Schauspieler seien unglaublich. "Ich finde es toll, dass man nicht unbedingt die vorherige Folge komplett im Kopf haben muss, um zu verstehen, was in der nächsten Folge passiert, und das ist gut für mich, weil ich bei Serienmarathons manchmal etwas hirnlos bin. Aber ja, es macht Spaß. Es macht mir wirklich Spaß."