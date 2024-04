"Liebe wie eine Mutter" Herzogin Meghan unterstützt Charity-Projekt mit „Suits“-Kollegin

Herzogin Meghan, hier während ihres Deutschlandbesuchs im letzten Jahr, setzt sich abermals für einen guten Zweck ein. (wue/spot)

SpotOn News | 18.04.2024, 19:46 Uhr

Für einen guten Zweck macht Herzogin Meghan mit Abigail Spencer und Kelly McKee Zajfen gemeinsame Sache. Das Trio zeigt sich bei Instagram in Charity-T-Shirts.

Für einen wohltätigen Zweck hat es kürzlich eine kleine "Suits"-Reunion gegeben. Sowohl Herzogin Meghan (42) als auch ihre ehemalige Serienkollegin Abigail Spencer (42) sind auf Instagram neben Kelly McKee Zajfen zu sehen, die die "Alliance of Moms" mit ins Leben gerufen hat.

Die "Alliance of Moms" ("Allianz der Mütter") beschreibt sich selbst als eine "Gemeinschaft von Müttern für Mütter". Zajfen, Spencer und Meghan sind auf den geposteten Fotos in Jeans und Charity-T-Shirt abgebildet. "Love like a mother" ("Liebe wie eine Mutter") ist darauf zu lesen. Dies ist auch gleichzeitig der Name einer aktuellen Kampagne. Erlöse aus dem Verkauf der T-Shirts sollen jungen Eltern und deren Kindern in Pflegeunterbringungen zugutekommen und diese unter anderem mit Bildungsmaßnahmen und wesentlichen Dienstleistungen unterstützen.

Meghan ist "eine unglaubliche Freundin und Mutter"

Im beigefügten Kommentar weist Zajfen nicht nur auf die Kampagne hin, sondern bedankt sich auch für die Unterstützung von Meghan und Spencer: "Wenn wir über die Menschen in unserem Leben sprechen, die uns, wenn wir es brauchen, mit der unbestreitbaren Kraft reiner Liebe aufbauen, denke ich an diese beiden. Ihr inspiriert mich. Ihr hebt mich hoch, wenn ich es brauche, und ihr liebt wie eine Mutter."

Für ein ähnliches Projekt zeigte sich Meghan schon im Mai 2023 an der Seite Zajfens in identischen Charity-T-Shirts. Schon damals wurde Meghan von ihrer Freundin geradezu mit Komplimenten überhäuft. Die Herzogin besitze eine "unglaublich fürsorgliche" Art, sei "warmherzig und offen" und sie sei zudem "eine unglaubliche Freundin und Mutter".

Meghan ist seit 2018 mit Prinz Harry (39) verheiratet. Das Paar lebt mit den gemeinsamen Kindern, Prinz Archie (4) und Prinzessin Lilibet (2), im kalifornischen Montecito.