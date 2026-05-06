Stars Angelina Jolie erringt ‚wichtigen Sieg‘ im Weingut-Rechtsstreit mit Brad Pitt

Angelina Jolie - AVALON - Paris - Feb - 2026 - Coutures premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.05.2026, 09:00 Uhr

Angelina Jolies Anwalt hat die jüngste Entwicklung in ihrem Rechtsstreit mit Brad Pitt als 'wichtigen Sieg' bezeichnet.

Angelina Jolies Anwalt sagt, sie habe in ihrem Rechtsstreit mit Brad Pitt um ihr französisches Weingut „einen wichtigen Sieg“ errungen.

Das ehemalige Paar – das sich 2016 nach 12 Jahren Beziehung trennte – befindet sich seit dem Verkauf des Anteils der 50-jährigen Schauspielerin an Miraval im Jahr 2021 in einem Rechtsstreit um das Weingut. Der ‚F1‘-Schauspieler hatte zuvor Unterlagen eingereicht, in denen er einen Richter bat, ihre Forderung über 33.000 Dollar abzulehnen und seine Ex-Frau zu zwingen, eine Reihe privater E-Mails herauszugeben, deren Vorlage sie zuvor verweigert hatte.

In dieser Woche entschied laut Gerichtsunterlagen, die der Zeitung ‚Daily Mail‘ vorliegen, Richterin Cindy Pánuco vom Los Angeles County Superior Court, dass Jolie 22 E-Mails, in denen der Fall besprochen wird, nicht vorlegen müsse – obwohl ein Richter sie im Dezember vergangenen Jahres dazu angewiesen hatte. In einer Erklärung gegenüber dem Medium bezeichnete Jolies Anwalt Paul Murphy die Entscheidung als „einen wichtigen Sieg“. Er fügte hinzu: „Die Entscheidung zeigt, dass Herr Pitt völlig außerhalb der Grenzen lag, als er Zugang zu offensichtlich privilegierten Dokumenten verlangte. Er verlangte zunächst 126 privilegierte Dokumente, reduzierte dies dann auf 22, und jetzt bekommt Herr Pitt nichts, null.“

Murphy bezeichnete die rechtlichen Anträge als Hinweis auf Pitts „Muster, Kontrolle über alles zu verlangen, was Angelina betrifft, einschließlich Kontrolle über ihre Kommunikation mit ihren eigenen Anwälten“. Er sagte: „Wir sind äußerst zufrieden, dass sowohl das Berufungsgericht als auch das erstinstanzliche Gericht dem letztlich ein Ende gesetzt haben.“

Eine Insider aus Pitts Umfeld sagte TMZ jedoch, das Team seiner Ex-Frau habe lediglich „eine potenziell vorläufige Entscheidung“ erhalten, die es ihnen erlaube, Informationen über ihre „wahren Absichten“ aus dem Gericht herauszuhalten.

Unterdessen hat die Richterin auch Jolies Antrag abgelehnt, Pitts Anwälte mit einer Geldstrafe von 34.000 Dollar zu belegen, weil sie einen Antrag gestellt hatten, um die E-Mails zu erhalten, und bestand darauf, dass „Sanktionen nicht gerechtfertigt“ seien. Pitt war daran interessiert gewesen, Korrespondenzen zwischen Jolie und ihrem Business-Manager Terry Bird, ihren britischen PR-Beraterinnen Chloe Dalton und Arminka Helic sowie zwei Finanzberatern einzusehen.

In Unterlagen, die dem Magazin ‚Us Weekly‘ im Oktober 2025 vorlagen, hob der 62-jährige Star hervor, dass Jolie in ihrer eigenen Erklärung angegeben habe, es sei „ihre übliche Praxis, ausführliche Gespräche mit ihrem Nicht-Anwalt-Business-Manager Terry Bird über ‚im Wesentlichen alle Aspekte [ihres] geschäftlichen und beruflichen Lebens‘ zu führen, einschließlich Diskussionen über ‚rechtliche Beratung und vorgeschlagene Strategie‘ in Bezug auf den Streitpunkt“. Er fügte hinzu: „Was Jolie hier beschreibt, sind Brainstorming-Sitzungen zwischen Nicht-Anwälten. Die Tatsache, dass diese Brainstorming-Sitzungen möglicherweise auf Beratung durch einen Anwalt zum selben allgemeinen Thema oder einem verwandten Thema folgten oder ihr vorausgingen, schützt sie nicht davor, [herausgegeben zu werden].“

Pitt argumentierte, die ‚Maria‘-Schauspielerin habe solche Kommunikationen kategorisch zurückgehalten, einschließlich nahezu sämtlicher interner Kommunikation von Bird, in der die Bedingungen des Verkaufs ihres Anteils an Chateau Miraval an eine dritte Partei besprochen werden – die zentrale Transaktion in diesem Rechtsstreit.

Die ‚Mr. and Mrs. Smith‘-Co-Stars – die 2014 heirateten – schlossen ihre Scheidung im Dezember 2024 endgültig ab, befinden sich aber weiterhin im Streit um Chateau Miraval. Nachdem Jolie ihren Anteil an Tenute del Mondo, die Weinsparte der Stoli Group, verkauft hatte, reichte Pitt im Februar 2022 eine Klage ein, in der er behauptete, sie habe den Verkauf trotz einer Vereinbarung durchgeführt, dass keiner von beiden dies ohne Zustimmung des anderen tun würde. Die ‚Maleficent‘-Schauspielerin reagierte im September desselben Jahres mit einer Gegenklage und argumentierte, der ‚Once Upon a Time in Hollywood‘-Schauspieler führe seit ihrem Scheidungsantrag „einen rachsüchtigen Krieg gegen“ sie.