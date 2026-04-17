Stars Sasha Farber von ‚Dancing with the Stars‘ bestätigt offenbar Beziehung mit Janel Parrish

Sasha Farber and mystery woman - Instagram - April - 2026 - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.04.2026, 13:00 Uhr

Sasha Farber hat seine Beziehung mit Janel Parrish offenbar bestätigt – nur wenige Tage nach ihrer Trennung von ihrem Ehemann Chris Long.

Der Profitänzer von ‚Dancing with the Stars‘, der amerikanischen Version von ‚Let’s Dance‘ postete am Donnerstag (16. April) auf Instagram ein Bild, auf dem er zu Hause mit einer geheimnisvollen brünetten Frau und seinen beiden Hunden entspannt. Die Frau auf dem Bild hat der Kamera den Rücken zugedreht, während sie Klavier spielte. Zwar sieht man das Gesicht der Dame nicht, allerdings vermuten Fans anhand der Haare und Figur, dass es sich um die ‚Pretty Little Liars‘-Schauspielerin Janel handelt, die vergangene Woche nach sieben Ehejahren ihre Trennung bekannt gegeben hat.

Der 41-jährige Sasha schrieb zu dem Beitrag: „Es sind die kleinen Dinge im Leben.“ Fans stürmten daraufhin die Kommentarspalte des Posts und spekulierten, dass der Choreograf seine Romanze mit Janel womöglich gerade „offiziell gemacht“ habe. Ein Follower fragte: „So klein ist das nicht. Ist das ein Hard Launch?“ Ein zweiter Follower schrieb: „Omg omg omg, wenn das ein Hard Launch oder Soft Launch ist, ich nehme es! Du hast so viel Glück verdient.“ Und ein dritter Fan kommentierte: „Du hast das und noch viel mehr verdient, Sasha … genauso wie diese wunderschöne Frau.“

Andere bemerkten schnell, dass die Arm- und Rückentattoos der mysteriösen Frau jenen der 37-jährigen Janel ähnlich sähen. Und einige Instagram-Nutzer behaupteten, dass die Sängerin den Post mit einem weißen Herz und Kronen-Emojis kommentiert habe, die dann schnell wieder gelöscht worden seien.

Eine Woche zuvor hatten die beiden Stars, die 2014 beide bei ‚Dancing with the Stars‘ dabei waren, dort aber kein Tanzpaar bildeten, gemeinsam in einem auf Instagram hochgeladenen Video getanzt, in dem sie nachts mitten auf einer Straße eine Choreografie aufführten. Sasha beschriftete den Beitrag mit: „Sie hat es immer noch drauf @janelparrish.“ Janel antwortete: „Danke, dass du mit mir getanzt hast, während ich dir sehr laut ins Ohr gelacht habe.“