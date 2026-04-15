Film Bradley Cooper bestätigt als Regisseur und Hauptdarsteller im ‚Ocean’s 11‘-Prequel

Bradley Cooper - October 2025 - Famous - BFI London Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.04.2026, 11:00 Uhr

Bradley Cooper ist als Regisseur und Hauptdarsteller im 'Ocean’s 11'-Prequel bestätigt.

Bradley Cooper wird das Prequel zu ‚Ocean’s 11‘ schreiben, inszenieren und darin die Hauptrolle übernehmen.

Die Beteiligung des 51-jährigen Stars an dem Heist-Film wurde von Warner-Bros.-Chefs Mike De Luca und Pam Abdy auf der CinemaCon bestätigt. Sie gaben während des Auftritts bekannt, dass er gemeinsam mit Margot Robbie im Film zu sehen sein wird. Das Prequel soll im Juni 2027 erscheinen und ist Coopers vierte Regiearbeit nach ‚A Star Is Born‘, ‚Maestro‘ und ‚Is This Thing On?‘. Zudem wird er zusammen mit Margot Robbies Produktionsfirma LuckyChap produzieren.

Robbie trat während der Präsentation in Las Vegas virtuell auf und erklärte, dass sich der Film um die Eltern von Danny Ocean (in der Originaltrilogie gespielt von George Clooney) drehen wird und beim Großen Preis von Monaco 1962 angesiedelt ist. Die 35-Jährige sagte: „Bevor Danny Ocean jemals einen Fuß nach Las Vegas setzte, haben ihm zwei Masterminds alles beigebracht: seine Eltern. Ihr werdet sie in ihrer Blütezeit sehen, wie sie beim Großen Preis von Monaco 1962 einen spektakulären Raub durchführen.“

Coopers Ernennung zum Regisseur folgt darauf, dass der zuvor vorgesehene Lee Isaac Chung das Projekt im vergangenen Monat aufgrund „kreativer Differenzen“ verlassen hat. Ein Sprecher von Warner Bros. erklärte: „Dies ist eine einvernehmliche Trennung aufgrund kreativer Differenzen.“ In einer gemeinsamen Erklärung fügten Warner Bros. und LuckyChap hinzu: „Lee Isaac ist ein außergewöhnliches Filmtalent, dessen Vision und Zusammenarbeit für Warner Bros. und LuckyChap von unschätzbarem Wert waren. Unsere Erfahrung mit ihm hat unsere Begeisterung für zukünftige gemeinsame Projekte nur verstärkt.“ George Clooney sagte zuvor, er freue sich darauf, das Prequel „als Fan“ zu sehen, betonte jedoch, dass er kreativ nicht beteiligt sei. Er sagte gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Sie werden meine Eltern spielen. Sie sind alle sehr talentiert und werden das schon hinbekommen. Ich darf einfach als Fan zuschauen.“

Der Schauspieler bestätigte außerdem, dass er gemeinsam mit Stars wie Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon und Don Cheadle irgendwann im Jahr 2026 ‚Ocean’s 14‘ drehen wird. Clooney sagte: „Wir haben gerade das Budget von Warner Bros. genehmigt bekommen und versuchen jetzt, alles zu organisieren. Es geht nur noch um den Zeitplan – also darum, ein Startdatum festzulegen. Wahrscheinlich beginnen wir in etwa neun oder zehn Monaten mit den Dreharbeiten.“ Er schlug scherzhaft vor, dass ‚Ocean’s 14‘ einen Raub im Louvre beinhalten sollte, nachdem im vergangenen Oktober Schmuck im Wert von über 100 Millionen Dollar aus dem Pariser Museum gestohlen wurde. Der 64-Jährige sagte: „Ich finde, wir sollten den Louvre ausrauben. Aber das hat wohl schon jemand gemacht… Ich war erstaunt, dass es mitten am Tag passiert ist. Verrückt. Aber ich schätze, jeder Ort wird irgendwann ausgeraubt.“