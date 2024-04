Stars Angelina Jolie: Jahrelanger Missbrauch durch Brad Pitt?

Shiloh, Zahara, Angelina Jolie, Vivienne, Maddox and Knox at Eternals Prem Oct 2021 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.04.2024, 14:10 Uhr

Die ‚Tomb Raider‘-Darstellerin behauptet, dass ihr Ex-Mann bereits lange Zeit vor der Trennung gewalttätig gewesen sei.

Angelina Jolie behauptet, dass sie jahrelang von Brad Pitt missbraucht wurde.

Das Ex-Paar, das gemeinsam die Kinder Maddox (22), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (17), Knox und Vivienne (beide 15) hat, gab im September 2016 seine Trennung bekannt. Vorausgegangen war dem Split ein Vorfall während einer Flugreise, auf der Pitt unter Einfluss von Alkohol aggressiv geworden sein soll. Obwohl die beiden Hollywoodstars bereits seit längerem offiziell geschieden sind, streiten sie sich noch immer vor Gericht um ein Anwesen in Frankreich, auf dem sie einst gemeinsam das Weingut Miraval betrieben. In den dazugehörigen Gerichtsdokumenten behaupten Jolies Anwälte, dass der Vorfall im Flugzeug keinesfalls der einzige gewalttätige Ausbruch des ‚Fight Club‘-Darstellers im Laufe der Beziehung war — ganz im Gegenteil: Jahrelang soll die heute 48-Jährige durch ihren Ex-Partner Opfer häuslicher Gewalt worden sein.

Als Jolie dem 60-jährigen Star vor kurzem ihren Anteil an Miraval verkaufen wollte, habe dieser eine Geheimhaltungsvereinbarung über sein Verhalten zur Bedingung gemacht. Da die sechsfache Mutter dem Vertrag nicht zustimmen wollte, sei letztendlich kein Verkauf zustande gekommen. Gegenüber CNN erklärte ihr Anwalt Paul Murphy in einem Statement: „Herr Pitt weigerte sich Frau Jolies Anteil zu kaufen, als sie sich nicht von seiner Vereinbarung zum Schweigen bringen lassen wollte. Mit seiner Ablehnung des Kaufangebots und der darauffolgenden Klage machte Herr Pitt deutlich, weshalb die Geheimhaltungsvereinbarung ihm so wichtig war und was er damit zu begraben hoffte: seinen Missbrauch von Frau Jolie und ihrer Familie.“