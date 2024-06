Für Namensänderung Angelina Jolie und Brad Pitts Tochter Shiloh engagiert eigenen Anwalt

Am 27. Mai wurde Shiloh Jolie 18 Jahre alt. (stk/spot)

SpotOn News | 02.06.2024, 12:31 Uhr

Angelina Jolie und Brad Pitts Tochter Shiloh soll sich zu einem drastischen Schritt entschieden haben: Um den Nachnamen Pitt los zu werden, habe sie eigenständig einen Anwalt eingeschaltet.

Ist das ein deutlicher Fingerzeig, wo bei Angelina Jolie (48) und Brad Pitts (60) Tochter Shiloh (18) die Sympathien liegen? Wie die US-amerikanische Seite "People" aus dem engeren Umfeld des einstigen Hollywood-Traumpaares in Erfahrung gebracht haben will, soll sich die inzwischen 18-Jährige zu einem symbolträchtigen Schritt entschieden und ihren Nachnamen geändert haben. So habe sie laut des Berichts ihren Nachnamen Pitt abgelegt und den ihrer Mutter angenommen.

Eine Quelle habe "People" verraten: "Shiloh engagierte eigenständig einen Anwalt und bezahlte selbst dafür." Demzufolge sei die angeblich gewaltsame Vergangenheit des Schauspielers ein Grund dafür gewesen, dass sie fortan als Shiloh Jolie durchs Leben schreiten wolle und auf den Doppelnamen Jolie-Pitt verzichte. Und mehr noch: Laut dem "People"-Magazin, dem das entsprechende Gerichtdokument vorliegen soll, sei der Antrag am 27. Mai eingereicht worden – also noch am selben Tag, an dem Shiloh ihren 18. Geburtstag und damit die Volljährigkeit feierte.

Nicht die erste Namensänderung?

Angelina Jolie und Brad Pitt haben noch fünf weitere Kinder: Maddox (22), Pax (20), Zahara (19) sowie die Zwillinge, Knox und Vivienne (15). Zwei von ihnen sollen angeblich einen ähnlichen Schritt wie Shiloh gegangen sein: Im Theaterprogramm des neuen Musicals "The Outsiders", bei dessen Produktion sie ihrer Mutter Jolie (48) geholfen hat, sei laut "People" lediglich der Name "Vivienne Jolie" als Produktionsassistentin aufgeführt gewesen.

Auch ihre Schwester Zahara stellte sich schon ohne den Zusatz "Pitt" vor: Wie ein Video zeigte, nannte sie sich lediglich "Zahara Marley Jolie", als sie im vergangenen November in die AKA-Studentenverbindung am Spelman College aufgenommen wurde. Seit Jahren gilt das Verhältnis von Brad Pitt und seinen Kindern als angespannt.

Angelina Jolie und Brad Pitt haben sich vor mehr als sieben Jahren getrennt und stritten jahrelang um das Sorgerecht für ihre sechs gemeinsamen Kinder. Die Schauspielerin hatte 2016 die Scheidung eingereicht. Obwohl die Stars bereits seit 2005 zusammen waren, hatten sie erst 2014 geheiratet. Nachdem Brad Pitt in einem Flugzeug ausgerastet sein soll, trennte sich Jolie. Das Paar hat drei leibliche und drei adoptierte Kinder.