Stars Anne Wünsche hat ein Buch veröffentlicht

Anne Wunsche at Benjamin Blumchen Premier Munich July 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.02.2026, 11:00 Uhr

Die Influencerin ist jetzt Autorin eines Selbsthilfebuchs für Mütter.

Anne Wünsche ist unter die Autorinnen gegangen.

Die Influencerin wurde durch ihre Rolle in ‚Berlin – Tag Nacht‘ berühmt. Auch auf YouTube und Instagram ist sie erfolgreich unterwegs. Zudem hat sie eine lukrative Karriere auf dem Portal OnlyFans gestartet. Nun hat die 34-Jährige auch ein eigenes Selbsthilfebuch mit dem Titel ‚Nebenbei Reich‘ veröffentlicht. „Für alle Mamis, die zwischen Windeln und chaotischem Wohnzimmer mehr vom Leben wollen“, schrieb sie auf Instagram.

Zu bestellen gibt es das Buch auf ihrer Website. „‚Nebenbei Reich‘ ist kein typisches Motivationsbuch, sondern eine ehrliche, ungeschönte Reise raus aus dem fremdbestimmten Alltag hin zu echter Freiheit“, beschrieb Anne das 61 Seiten umfassende Werk. Damit wolle sie Frauen helfen, „ohne Plan, Studium oder teure Technik“ ein eigenes Business aufzubauen, das sich gut mit der Mama-Rolle vereinbaren lasse.

„Mit klaren Kapiteln, Reflexionsseiten und praktischen Aufgaben begleitet dich das Buch dabei, alte Glaubenssätze zu brechen, Ziele zu formulieren und endlich loszulegen“, heißt es weiter. Anne verriet auch, dass ihre persönliche Geschichte sie zu dem Buch inspiriert hat. „Als ich die Nachricht bekam, dass meine Tochter ihre ersten Schritte gemacht hatte – ohne mich – traf mich das wie ein Schlag. Ich war am Set, mitten in der Arbeit, während ich den wichtigsten Moment ihres Lebens verpasste“, gestand sie. In diesem Augenblick habe sich die gebürtige Berlinerin geschworen: „Nie wieder.“ Anne hat drei Kinder von drei verschiedenen Männern. Auf Instagram folgen ihr rund eine Million Nutzer.