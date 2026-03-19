Stars Anne Wünsche geht mit faulen Mitarbeitern ins Gericht

Anne Wunsche at Benjamin Blumchen Premier Munich July 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.03.2026, 14:00 Uhr

Die Influencerin lässt ihrer Wut über ehemalige Beschäftigte freien Lauf.

Anne Wünsche berichtet über ärgerliche Erlebnisse mit früheren Angestellten.

Die Influencerin hat sich ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut. Seit mehreren Jahren beschäftigt sie Mitarbeiter, die ihr Arbeit abnehmen sollen. Doch ihre Bilanz fällt alles andere als erfreulich aus. Auf Instagram rechnete Anne nun mit ehemaligen Beschäftigten ab und fand deutliche Worte.

„Ich habe jetzt auch über Jahre meine Erfahrungen als Chefin sammeln dürfen, und es ist echt hart“, enthüllte die 34-Jährige in ihrer Story. Anschließend führte sie aus: „Man muss sich vorstellen: Man ackert wie bekloppt, baut sich was auf und schafft somit neue Arbeitsplätze. Leute bewerben sich bei dir, weil sie ’soooo sehr‘ bei dir arbeiten wollen.“ Als Unternehmerin gebe sie Mitarbeitern „das eigene, verdiente Geld für eine Leistung, die halbherzig erbracht wird.“

Dieser Umstand sorgt bei Anne Wünsche für ordentlich Frust. Die ehemalige ‚Berlin – Tag und Nacht‘-Darstellerin erklärte, dass sie inzwischen „sehr schnell“ kündige, wenn sie mit einem Angestellten nicht zufrieden sei. „Denn es ist mein Geld, welches ich investierte. Ich schenke es aber nicht, sondern möchte dafür eine Gegenleistung. Erbringst du sie nicht, gehst du“, lauteten ihre unmissverständlichen Worte.

Manche Mitarbeiter seien wahnsinnig dreist gewesen. Sie hätten von Anne Businessclass-Flüge bekommen und in Dubai „in den krassesten Hotels“ arbeiten dürfen. Auch die Verpflegung habe sie komplett übernommen. Die Ex-Mitarbeiter hätten ihr mit lustloser Arbeit gedankt und sie überdies noch beklaut. „Manche gehen einfach ins Fitnessstudio, treffen sich mit Freunden und rechnen das als Arbeitszeit ab“, zeigte sich der Social-Media-Star fassungslos. „Echt… was ist das für eine Lebenseinstellung?“