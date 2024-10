Die angesagtesten Styles Federn und mehr: Die Modetrends im Herbst 2024

Federn und hohe Kragen sind in diesem Herbst oft zu sehen. (paf/spot)

SpotOn News | 02.10.2024, 19:31 Uhr

Mit dem Herbstanfang beginnt nicht nur eine neue Jahreszeit, auch frische Fashion-Trends sorgen für eine Veränderung. Folgende Teile sind treue Begleiter in dieser Saison.

Mit dem Wechsel der Jahreszeiten ziehen neue Trends in die Modewelt ein. Angesagte Herbst-Styles von Fashion Weeks finden allmählich ihren Weg in alltägliche Outfits. In diesem Jahr bringt der Herbst eine Menge Farbe und aufregende Teile mit sich, die die regnerische Zeit aufhellen.

Federn verleihen jedem Outfit Pep

Diesen Herbst heißt es: Federn all over. Ob an Taschen, Jeans, Pullovern oder Mänteln wie bei dem Model Elsa Hosk (35) – mit Federn besetzte Teile sind ein Muss. Die auffälligen It-Pieces peppen jeden Look auf und sorgen dabei noch für ein wahres Kuschel-Feeling. Beim Rest des Outfits darf es gerne dezenter sein. Klar ist: Wärmer und trendiger geht es zurzeit nicht.

Burgunderrot in allen Formen

Nicht nur Erdtöne wie Braun, Beige und Olive sind in den Herbstmonaten viel vertreten. Zum größten Liebling musterte sich die Trendfarbe Burgunder, die ebenfalls schon lange mit der Jahreszeit verbunden ist. 2024 tritt sie jedoch prominenter als je zuvor in Erscheinung. Burgunderrote Taschen, Stiefel und Strickmode geben dieses Jahr den Ton an. Besonders clever stylte die Creatorin Freya Killin die Farbe: Ihre Schnürsenkel stimmte sie farblich auf den tiefroten Ton ihres Strickcardigans ab.

Hohe Kragen geben den Ton an

Üblicherweise dienen im Herbst Rollkragenpullover und lange Wollschals dazu, den Hals zu wärmen. Diese Rolle übernehmen nun häufig Jacken und Mäntel mit hohem Kragen. Auch an Kleidern ist der Kragen-Trend zu sehen. Wer den mit dem ebenso angesagten Leder-Look verbindet, präsentiert sich doppelt stylish. Wie man angesagte Kragen-Mode zaubert, zeigte die US-amerikanische Influencerin Charli D'Amelio (20). Der TikTok-Star kombinierte zu dem Eyecatcher einen langen Rock und rosa Satin-Pumps, die dem Outfit zusätzlichen Glanz verliehen.

Hochwertige Strickmode

Strickpullover und Co. sind aus dem Herbst nicht wegzudenken. Besonders begehrt sind in dieser Saison schlichte Teile, die durch ihren hochwertigen Look auffallen. Neutrale Farben und fließende, aber die Form umschmeichelnde Schnitte schaffen das nötige Luxus-Gefühl. Ein paar wenige, dezente Accessoires wie die Kette der Influencerin und Unternehmerin Marine Bernier halten das Outfit classy. Der mittellange Mantel in Grau macht das elegante Ensemble perfekt.

Preppy Chic ist zurück

Karierte Röcke, Sweatshirts mit Uni-Slogans und Loafers: Diesen Herbst kehrt der Preppy Chic zurück. Zu dem von Ivy-League-Universitäten inspirierten Style gehören Farben wie Marineblau, Braun und Schwarz. Aber auch weiße Hemden, die aus dem Ausschnitt von Woll- und Strickpullovern herausragen, dürfen nicht fehlen. Ebenso sind Strickwesten und Stoffhosen ein großes Thema in dieser Stilrichtung. Die Fashion-Influencerin Kezia Rose Cook gibt mit ihrem Outfit auf Instagram einen guten ersten Einblick in das Stylebook des Preppy Chic.