Film Antoine Fuquas verrät seine Ambitionen für das Michael-Jackson-Biopic

Michael Jackson - 1987 - AVALON - Red Carpet Pictures BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.09.2023, 18:00 Uhr

Der Filmemacher soll „das Gute, das Schlechte und das Hässliche“ der verstorbenen Pop-Ikone auf die große Leinwand bringen.

Antoine Fuquas Michael-Jackson-Bionic soll „das Gute, das Schlechte und das Hässliche“ der verstorbenen Pop-Ikone auf die große Leinwand bringen.

Der 57-jährige Filmemacher hat Fans einen Einblick in das gegeben, was sie von dem mit Spannung erwarteten Biopic erwarten können.

Auf die Frage nach seinen Ambitionen für das kommende Projekt erklärte Antoine gegenüber ‚Collider‘, dass er hoffe, „einen besseren Einblick in Michael als Künstler, als Menschen – in das Gute, das Schlechte und das Hässliche – bieten zu können und die Menschen selbst entscheiden zu lassen, was für ein Gefühl sie gegenüber Michael Jackson haben wollen“. Dennoch liege das Projekt aufgrund des anhaltenden Autorenstreiks in Hollywood derzeit noch auf Eis, wobei Antoine nicht wisse, wann es weitergehen wird. Er fügte hinzu: „Ich warte einfach ab, wie sich alles entwickeln wird.“ Antoine war vor kurzem damit beschäftigt gewesen, seinen neuen Film ‚The Equalizer 3‘ zu promoten. Die Actionstars Denzel Washington und Dakota Fanning sowie Antoine verkündeten, dass die Co-Stars während der Dreharbeiten eine enge Bindung zueinander entwickelten. Der Regisseur erklärte gegenüber ‚PEOPLE‘, dass Denzel eine „ein bisschen väterliche Mentorenbeziehung“ zu der Schauspielerin aufgebaut habe.