Film Anya Taylor-Joy: Cameo in Dune

Anya Taylor-Joy - Dune Part Two premiere London 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.02.2024, 11:10 Uhr

Die 27-jährige Schauspielerin hat einen Kurzauftritt im zweiten Teil der Science-Fiction-Saga.

Anya Taylor-Joy hat einen Cameoauftritt in ‚Dune: Part Two‘.

Die 27-jährige Schauspielerin schritt bei der Premiere des zweiten Teils von Denis Villeneuves Science-Fiction-Saga an der Seite der Hauptdarsteller Timothée Chalamet und Zendaya über den roten Teppich. In einem kurzen Interview mit ‚Warner Bros. UK‘ verriet Taylor-Joy, dass sie in dem Blockbuster, der auf dem gleichnamigen Roman von Frank Herbert basiert, außerdem eine kleine Rolle übernommen habe. „Ihr müsst euch den Film anschauen“, gab sie sich in Bezug auf ihren Cameo geheimnisvoll. Genauere Details zu Anyas Part in ‚Dune: Part Two‘ sind bisher nicht bekannt.

Über den fertigen Film sagte die ‚Das Damengambit‘-Darstellerin im Gespräch mit den Reportern: „Ich habe ihn gesehen und es ist sehr wahrscheinlich einer der besten Filme, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Wirklich, Denis hat es geschafft, es ist unglaublich. Das ist ein wahr gewordener Traum, versteht ihr? Die Bücher sind unglaublich, aber mit diesem Cast und mit Denis könnte es einfach nicht besser sein.“ Weitere Rollen in ‚Dune: Part Two‘ wurden von Florence Pugh, Christopher Walken, Austin Butler und Léa Seydoux übernommen.