„Are You The One?“: Sophia Thomalla rechnet im Finale mit Marcel ab

25.03.2021 14:56 Uhr

Bei „Are You The One?“ hat sich Kandidat Marcel aus Berlin nicht gerade von der besten Seite gezeigt. Moderatorin Sophia Thomalla hat ihm darum im Finale vor allen anderen Teilnehmern eiskalt die Meinung gegeigt.

Endlich ist es soweit: Nach turbulenten Wochen gibt es seit dem 25. März das Finale der Kuppel-Show „Are You The One?“ bei TVNOW zu sehen – eine große Wiedersehensshow mit vielen Singles folgt am 1. April. Und schon jetzt steht fest: Nach dem riesigen Erfolg wird das Reality-Format um eine weitere Staffel verlängert.

Darum geht’s

Das Prinzip worum es bei „Are You The One?“ geht ist schnell erklärt: Insgesamt 21 paarungswillige Singles werden in einer Villa in Griechenland aufeinander losgelassen, wobei jeder den Partner finden muss, der psychologisch gesehen am besten zu ihm passt. Die „Perfect Matches“ wurden vorher von Psychologen erstellt, die die Profile der Teilnehmer gründlich analysiert haben. In der „Match Box“ werden die Couples darüber aufgeklärt, ob sie mit ihrer Wahl richtig gelegen haben. Wenn ja, dürfen die Teilnehmer und ihr Match die Villa verlassen.

So gewinnen die Kandidaten die Kohle

Darüber hinaus gibt es noch eine Matching-Night, in der sich die Singles zu demjenigen setzen müssen, der ihrer Meinung nach ihr „Perfect Match“ ist. Für jeden Treffer geht ein Spot an. Für die Gewinnsumme von insgesamt 170.000 benötigen die Singles alle zehn Spots, was also bedeutet, dass die Jungs und Mädels nur dann kassieren, wenn jeder sein Match gefunden hat.

Die Singles haben das Unmögliche möglich gemacht

„Mit der Ausgangslage stehen die Chancen auf 170.000 Euro für euch sehr schlecht“, so Moderatorin Sophia Thomalla nach der neunten Matching Night, bei der für die Singles nur drei von insgesamt zehn Spots angingen. In der letzten Folge sind die Singles aber nochmal alle in sich gekehrt und so konnte die Truppe tatsächlich im Finale alle Spots anknipsen und sich somit über die Kohle freuen.

Rückkehr von Marcel und Leonie

Im Finale waren auch wieder die Teilnehmer von mit der Partie, die bereits während der Show ihr Match gefunden haben. Darunter auch Marcel, der während seiner Zeit in der Villa immer wieder für Aufmerksamkeit gesorgt hat, indem er je nach Lust und Laune zwischen den Girls Laura und Leonie geswitched ist. Letzten Endes sollte dann aber doch Letztere besser zu ihm passen, weswegen der Berliner und die brünette Beauty nach einer intensiven Nacht und der Bestätigung ihres Matches die anderen Singles verlassen haben.

Marcel bestreitet, dass er und Leonie Sex hatten

Dass die beiden in der sogenannten „Honey Moon Suite“-Room intim miteinander geworden sind, wurde natürlich auch von den dort installierten Kameras aufgezeichnet. Dennoch hat Marcel vor Laura beim Wiedersehen felsenfest behauptet, dass zwischen ihm und Leonie „überhaupt nichts“ gelaufen sei. Ist klar.

Sophia Thomalla eiskalt gegen Marcel

Als ihn Moderatorin Sophia Thomalla im Finale darauf angesprochen hat, bestritt Marcel weiterhin, dass er und Leonie Sex hatten. Die Lügerei und das Matcho-Gehabe wurde selbst der sonst so lässigen Thomalla zu viel, die daraufhin eiskalt gegen ihn geschossen hat: „Ich glaube, dass du dir ganz genau bewusst bist, dass im Haus Kameras sind. Du hast in der letzten Nacht definitiv mit Leonie geschlafen. Wir haben es alle gesehen. Wenn du meine Meinung wissen willst: Du hast in dieser Sendung weder ein Perfect Match noch eine Frau verdient.“

Marcel reagiert provokativ wie immer

Marcels Reaktion darauf: „Ach wirklich? Mir doch egal.“ Sophia Thomalla hat sich davon aber nicht irritieren lassen und moderierte stattdessen einfach munter weiter. Leonie hat im Anschluss jedenfalls klar gestellt, dass sie und Marcel nach der Show definitiv keine Beziehung führen werden. Sieht also ganz danach aus, als müsste sich der Charmeur weiterhin im realen Leben nach seiner Traumpartnerin umsehen, sofern er sich denn überhaupt an eine binden möchte.

Insgesamt war die Show aber auch trotz Marcels Shit-Show ein absoluter Erfolg. Die TVNOW-User waren auch von den neuen Folgen der von Sophia Thomalla moderierten Love Reality begeistert: Die zweite Staffel wurde auf TVNOW doppelt so oft gestartet wie erste und gehört aktuell zu den Top-Formaten im Premium-Bereich.

Show geht mit Reality-Stars in die nächste Runde

Deshalb steht bereits fest, dass sich bald wieder 20 neue Singles auf die Suche nach ihrem „Perfect Match“ machen. Wer zu wem passt – das müssen die Teilnehmer dann erneut selbst herausfinden und sich dafür eine Strategie überlegen. Bevor es in die 3. Staffel geht, bekommen allerdings ganz besondere Singles noch eine zweite Chance in Sachen Liebe, wenn es im Sommer heißt „Are You the One – Reality Stars in Love“.

Auch in diesen 20 Folgen bei TVNOW wird munter um die Wette geflirtet, doch die Flirtenden sind keine Unbekannten, denn sie haben bereits im TV nach ihrer großen Liebe gesucht. Leider vergeblich, weshalb sie nun wieder auf der Suche nach ihrem „Perfect Match“ sind. Gemeinsam versuchen 10 Frauen und 10 Männer sowohl eine hohe Geldsumme gewinnen als auch ihr Match finden, ohne zu wissen, wer der oder die Richtige ist.

