Ableger der Anwaltsserie "Suits" „Arrow“-Star Stephen Amell spielt die Hauptrolle im „Suits“-Spin-off

Stephen Amell kümmert sich als Star-Anwalt Ted Black um neue Fälle in Los Angeles. (tj/spot)

SpotOn News | 14.02.2024, 13:53 Uhr

Mit "Suits: L.A." bekommt die erfolgreiche Anwaltsserie "Suits" ein Spin-off. Der neue Star-Anwalt des angekündigten NBC-Formats ist in Hollywood kein Unbekannter.

Zwischen 2011 und 2019 sorgte die Anwaltsserie "Suits" über insgesamt neun Staffeln für spannende Unterhaltung mit juristischem Tiefgang. Ende 2023 wurde bekannt, dass die Erfolgsserie in einem Spin-off unter dem Titel "Suits: L.A." eine Fortsetzung unter anderen Vorzeichen erhalten wird. Wie "Entertainment Weekly" nun berichtet, wird der kanadische Schauspieler Stephen Amell (42) die Hauptrolle in dem neuen NBC-Format übernehmen.

Video News

Neue Anwalts-Abenteuer in Los Angeles

In "Suits: L.A." verlagert sich die Handlung von New York an die Westküste der USA. Unter der Leitung von Ted Black (Stephen Amell) kümmert sich ein neues, auf Straf- und Unterhaltungsrecht spezialisiertes Anwaltsteam um spannende Fälle in Los Angeles. Die neue Serie wurde von Aaron Korsh (57), dem Schöpfer der Originalserie, entwickelt und soll von diesem auch als ausführender Produzent betreut werden. Den Berichten zufolge werden die Dreharbeiten für das Projekt bereits im März beginnen. Neben der Besetzung der Hauptrolle mit Amell wurden bislang noch keine weiteren Castings bekanntgegeben.

Stephen Amell war zuletzt in dem Wrestling-Drama "Heels" zu sehen. Größere Bekanntheit erhielt er zuvor durch seine Rolle als Oliver Queen alias Green Arrow in der US-Actionserie "Arrow" und sein Mitwirken in der Mysteryserie "Vampire Diaries". "Entertainment Weekly" zufolge könnten diverse Charaktere aus der Originalserie auch im Spin-off auftauchen.

Rückkehr von Herzogin Meghan unwahrscheinlich

Mit einer Rückkehr von Herzogin Meghan (42), der Ehefrau von Prinz Harry (39), ist jedoch aller Wahrscheinlichkeit nicht zu rechnen. In der Originalserie verkörperte sie bis zu ihrem frühzeitigen Ausstieg im Jahr 2017 die Anwaltsgehilfin Rachel Zane.