Bestellung von NBC Jetzt ist es offiziell: „Suits“-Spin-off geht in Serie

Stephen Amell kümmert sich als Star-Anwalt Ted Black um neue Fälle in Los Angeles. (hub/spot)

SpotOn News | 20.07.2024, 13:16 Uhr

Gute Nachrichten für Fans der Anwaltsserie "Suits". Die TV-Show bekommt offiziell einen Ableger. Das ist über das Spin-off bisher bekannt.

Fans der Anwaltsserie "Suits" können sich freuen. Der Sender NBC wird offiziell das Spin-off "Suits: L.A." an den Start bringen, nachdem sich das Original zum Streaming-Liebling entwickelt hatte. Das berichtet das US-Branchenportal "The Hollywood Reporter".

Wann NBC "Suits: L.A." zeigen wird, ist demnach noch nicht bekannt, denkbar sei aber ein Serienstart in der zweiten Hälfte der Saison 2024-25, heißt es. Wie der Vorgänger stammt "Suits: L.A." von Schöpfer Aaron Korsh (57). Nachdem "Suits" im vergangenen Jahr zu einem großen Streaming-Hit wurde, begannen Korsh und die "Suits"-Produktionsfirma mit der Entwicklung einer zweiten Serie. Allerdings werden die Figuren aus der Originalserie, die in New York spielt, vorerst nicht darin zu sehen sein. NBC hatte im Februar einen Pilotfilm für die Serie bestellt, der im Frühjahr gedreht wurde.

Darum geht es in "Suits: L.A."

In "Suits: L.A." spielt Stephen Amell (43) die Rolle des Ted Black, eines ehemaligen Staatsanwalts aus New York, der nun eine Anwaltskanzlei in Los Angeles leitet. Über die Handlung heißt es vorab laut "The Hollywood Reporter": "Seine Kanzlei befindet sich in einer Krise, und um zu überleben, muss er eine Rolle annehmen, die er während seiner gesamten Karriere verachtet hat." Ted sei zudem umgeben von einer "illustren Gruppe von Charakteren", deren Loyalität sowohl zu Ted als auch zueinander auf die Probe gestellt werde. Auch das Privatleben der Anwälte steht demnach im Mittelpunkt der Serie. Zur Besetzung sollen Josh McDermitt (46), Lex Scott Davis (33) und Bryan Greenberg (46) gehören.

Gerüchte um Herzogin Meghan

Um das "Suits"-Spin-off rankten sich in den vergangenen Monaten schon zahlreiche Gerüchte, beispielsweise um eine mögliche Rückkehr von Herzogin Meghan (42). Die Originalserie, durch die die damalige Meghan Markle bekannt wurde, war vor fünf Jahren zu Ende gegangen. Die "Daily Mail" berichtete im Februar unter Berufung auf Quellen, die mit der neuen Serie zu tun haben sollen, dass die Ehefrau von Prinz Harry (39) keine Pläne habe, in der neuen TV-Show mitzuspielen.

Meghan spielte die Anwaltsgehilfin Rachel Zane in der Originalserie, die von 2011 bis 2019 lief. Sie verließ die Serie 2017, nachdem ihre Beziehung mit Prinz Harry begann.