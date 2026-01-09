Stars Ashley Tisdales ‚toxischer Mütter‘-Essay sorgt für Irritation bei Hilary Duff und Mandy Moore

Ashley Tisdale - November 2024 - Wicked premiere - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.01.2026, 09:00 Uhr

Hilary Duff und Mandy Moore fühlen sich Berichten zufolge von Ashley Tisdales kontroversem Essay „überrumpelt“.

Die 40-jährige Schauspielerin hatte zuvor einen Essay darüber geschrieben, wie sie eine „toxische“ Müttergruppe hinter sich gelassen hat, und die Kommentare sollen Duff und Moore überrascht haben.

Eine Quelle berichtete ‚Us Weekly‘: „Sie alle fühlen sich von Ashleys Äußerungen überrumpelt und verletzt. Aus ihrer Sicht glaubten sie, dass die Gruppe unterstützend und gut gemeint war, und sie hätten nie gedacht, dass hinter dem Ablauf der Dinge böse Absichten steckten.“ Die Gruppe hatte das Gefühl, dass „Probleme“, die privat hätten behandelt werden können, stattdessen öffentlich gemacht wurden, wodurch sie sich unfair dargestellt fühlten“. Die Insiderin fügte hinzu: „Die Mütter bestehen darauf, dass es kein ‚gemeines Mädchen‘-Verhalten gab, und sagen, dass sie wirklich versucht haben, in einer für sie alle sehr schwierigen Zeit füreinander da zu sein.“

Tisdale, die zwei Töchter hat, Jupiter (4) und Emerson (15 Monate), sprach kürzlich in einem Blogbeitrag darüber, dass sie ihre „toxische“ Gruppe von Mütterfreundinnen verlassen habe. Sie sagte: „Auf Folgendes hat mich niemand vorbereitet: Müttergruppen können toxisch werden. Nicht weil die Mütter selbst toxische Menschen sind, sondern weil sich die Dynamik durch gemeines Verhalten in eine hässliche Richtung entwickelt. Das weiß ich aus eigener Erfahrung.“