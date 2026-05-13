Stars Popstar Hilary Duff: Deshalb fühlt sie sich ‚immer besser‘

Hilary Duff - Love Leo Rescue Cocktails for a Cause - Nov 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.05.2026, 09:00 Uhr

Die Sängerin verrät, dass es ihr besser geht als je zuvor.

Hilary Duff fühlt sich mit zunehmendem Alter „immer besser“.

Die 38-jährige Popsängerin ziert das Cover der neuen Ausgabe der ‚Sports Illustrated Swimsuit Issue‘ und verrät, dass sie sehr stolz auf ihren Körper ist. Die blonde Schönheit – die Anfang des Jahres ihr neues Album ‚Luck… or Something‘ veröffentlichte – verriet gegenüber ‚Sports Illustrated‘, dass das Fotoshooting eine „unglaublich tolle Erfahrung“ und ein „besonderer Moment“ in ihrem Leben war.

„Ich liebe das Alter, in dem ich gerade bin“, schwärmte sie. „Ich werde irgendwann zurückblicken und denken: ‚Das ist verrückt. Ich bin so glücklich, dass das festgehalten wurde.'“ Hilary fühlt sich umso besser, je näher sie der Zahl 40 kommt. „Alles, was die Leute über das Älterwerden sagen, stimmt. Man fühlt sich tatsächlich immer besser mit der Zeit. Und ich versuche, mich daran zu erinnern, statt ständig kritisch zu sein – lieber zu feiern“, betonte sie.

Die Musikerin bezeichnete das Shooting für die ‚Sports Illustrated Swimsuit Issue‘ als große Ehre. „Es war definitiv eine sichere Umgebung und hat unglaublich viel Spaß gemacht. Aber es war auch eine große Ehre, für so etwas gefragt zu werden“, erklärte sie. Die Schauspielerin hat auch eine Botschaft für ihr jüngeres Ich. „Wenn ich der Hilary aus den frühen 2000ern etwas sagen könnte, dann wahrscheinlich: ‚Hör auf, dir so viele Gedanken darüber zu machen, was andere denken. Alles wird gut, Mädchen. Mach dir keine Sorgen'“, erzählte sie.

Außerdem scherzte Hilary darüber, wie ihr jüngeres Ich auf die Fotos reagieren würde. Der Popstar – der bereits als Kind berühmt wurde – enthüllte: „Die Hilary aus den frühen 2000ern würde sagen: ‚Du bist ja total wild und so freizügig.'“