Weiterer Promi-Ausfall Auch Sophia Thiel fehlt beim „Let’s Dance“-Finale

Muss für das Tanzfinale passen: Sophia Thiel (jök/spot)

SpotOn News | 24.05.2024, 15:45 Uhr

Weitere Promi-Absage für die große Final-Show: Auch Influencerin Sophia Thiel kann aufgrund einer Erkrankung nicht am heutigen "Let's Dance"-Finale teilnehmen. Zuvor hatten schon Tillman Schulz und Mark Keller ihre Absage erklärt. Einem spannenden Showdown um den Sieg steht dennoch nichts im Weg.

Am Freitagabend steigt in Köln das diesjährige Finale von "Let's Dance" (RTL, 20:15 Uhr, oder bei RTL+). Nach guter Tradition der Erfolgsshow sind am Ende noch einmal alle Promis und Tanzpaare der Staffel mit dabei. In diesem Jahr dünnt sich das Feld der bereits ausgeschiedenen Promis jedoch aus. Auch Fitness-Influencerin Sophia Thiel (29) hat ihre Teilnahme für das große Finale abgesagt.

Positiver Abschluss der "Let's Dance"-Zeit

"Hey Leute, mich hat es richtig erwischt und ich liege schon einige Tage flach … Ich kann deswegen heute auch leider nicht beim 'Let's Dance'-Finale mit dabei sein", schreibt Sophia auf Instagram. Sie wolle sich wieder zurückmelden, wenn es ihr besser gehe. Thiel war in diesem Jahr gemeinsam mit Profi-Tanzpartner Alexandru Ionel (29) bei "Let's Dance" an den Start gegangen. Nach einigen erfolgreichen Auftritten war für die beiden vor sechs Wochen Schluss. Die Influencerin, die vor allem durch ihre Fitness-Videos bekannt wurde, zog damals dennoch eine positive Bilanz für sich. "Ich hätte mit Alex total gerne weitergetanzt, aber die Dankbarkeit überwiegt die Trauer auf jeden Fall. Ich habe einfach so viel schon persönlich für mich mitgenommen", schloss sie damals ihre "Let's Dance"-Erfahrung vorerst ab.

Wosnitza, Kelly und Soost kämpfen um Titel

Thiel ist damit die dritte Prominente, die für das heutige Finale passen muss. Vor ihr sagten bereits "Höhle der Löwen"-Investor Tillman Schulz (34) und Schauspieler Mark Keller (59) verletzt ab. Kein Beinbruch für die drei Final-Paare, die im Kampf um die schillernde Discokugel-Trophäe noch einmal alles geben werden: Detlef Soost (53) mit seiner Partnerin Ekaterina "Ekat" Leonova (37), Gabriel Kelly (22) und Malika Dzumaev (33) und Sportmoderatorin Jana Wosnitza (30) und Vadim Garbuzov (37) geben heute Abend noch einmal alles für den Titel des "Dancing Star 2024."