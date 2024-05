Am Sonntag noch mit Ehering gesichtet „Aus heiterem Himmel“: Golf-Megastar Rory McIlroy reicht Scheidung ein

SpotOn News | 15.05.2024, 12:08 Uhr

Golf-Megastar Rory McIlroy und seine Noch-Ehefrau Erica lassen sich scheiden. Die Entscheidung kam "aus heiterem Himmel", wie es heißt. Noch am Sonntag war er mit seinem Ehering abgelichtet worden.

Golf-Star Rory McIlroy (35) und seine Ehefrau, Erica Stoll (35), lassen sich überraschend scheiden. Wie "Mail Online" weiter meldet, soll der Sportprofi die Papiere am Montag in seiner Wahlheimat Palm Beach County in Florida eingereicht haben. Sprecher des Golfers bestätigten die Nachricht am Dienstag in einem Statement. Eine persönliche Äußerung gab es aber nicht.

Noch am Sonntag war McIlroy beim Präsentieren einer Golf-Trophäe, dem Pokal der Wells Fargo Championship, mit seinem Ehering am Finger abgelichtet worden.

Erinnerungen an Trennung von Caroline Wozniacki

Seine Entscheidung, die Ehe kurz vor einem großen Golfturnier zu beenden, erinnert an seine Trennung von Tennisspielerin Caroline Wozniacki (33) im Jahr 2014 kurz vor der PGA Championship, die er dann auch gewann.

Es wird spekuliert, dass er den persönlichen Druck loswerden will, um sich auf die in Kürze beginnende PGA Championship 2024 konzentrieren zu können. Eine Quelle sagte der "Sun": "Ihre Trennung kam aus heiterem Himmel und niemand hat es kommen sehen. Das Timing ist sehr seltsam, da Rory gerade an einem Turnier teilnimmt, aber vielleicht wollte er die Dinge abschließen, bevor es losgeht."

Außerdem folgt McIlroy dem Beispiel seines geschiedenen Golfkollegen Tiger Woods (48), indem er den Anwalt Thomas Sasser mit der Einreichung seiner Scheidungspapiere beauftragt hat. Sasser vertrat Woods, als sich seine Frau Elin Nordegren (44) 2010 von ihm scheiden ließ.

Inzwischen spielt Rory McIlroy ohne Ehering

McIlroy, der laut der "Sunday Times Rich List" 200 Millionen Pfund wert ist und in seiner Karriere fast 69 Millionen Pfund verdient hat, wirkte entspannt, als er nach der eingereichten Scheidung am Dienstag im Valhalla Golf Club zum Training auf das Grün ging. Der vierfache Major-Sieger kam mit seinem Caddies Harry Diamond auf die Driving Range des Clubs in Louisville, Kentucky. McIlroy trug seinen Ehering nicht mehr, als er die Driving Range betrat.

Diamond war McIlroys Trauzeuge bei seiner Hochzeit mit Stoll im Jahr 2017 auf Ashford Castle in der irischen Grafschaft Mayo.

Rory McIlroy und Erica sind Eltern einer Tochter

Der Nordirländer lernte Erica aus dem US-Bundesstaat New York während eines Ryder-Cup-Turniers 2012 in Illinois kennen, bei dem sie für die PGA arbeitete. Ein Paar wurden sie erst später. McIlroy und Stoll heirateten 2017. Die gemeinsame inzwischen dreijährige Tochter, Poppy Kennedy, kam 2020 zur Welt.