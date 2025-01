Sie jubelt auf der Tribüne Australian Open: Sophia Thomalla freut sich über Sieg von Zverev

Sophia Thomalla auf der Tribüne in Melbourne. (hub/spot)

SpotOn News | 12.01.2025, 14:44 Uhr

Tennisstar Alexander Zverev hat bei den Australian Open einen Sieg zum Auftakt gefeiert. Mit ihm jubelte Sophia Thomalla.

TV-Star Sophia Thomalla (35) hat sich in Melbourne mit ihrem Freund Alexander Zverev (27) gefreut. Die 35-Jährige bejubelte vor Ort den Sieg des deutschen Tennisprofis gegen Lucas Pouille (30) aus Frankreich in der ersten Runde der Australian Open 2025. Zverev siegte mit 6:4, 6:4, 6:4. Thomalla zeigte sich auf der Tribüne in einem schwarzen Outfit, das sie mit einem Baseball-Cap kombinierte.

Gemeinsame Reise nach Australien

Zusammen mit ihrem Lebensgefährten ist Sophia Thomalla schon seit mehreren Tagen in Australien. Sie lässt ihre Fans auf ihrem offiziellen Instagram-Account wie gewohnt an ihren Highlights dort teilhaben. So postete Thomalla bereits am 27. Dezember einige Schnappschüsse von einem Helikopter-Flug mit Zverev, einer anschließenden Wanderung durch die Natur und einem gemeinsamen Besuch der putzigen Kurzschwanzkängurus, genannt Quokkas. Ihre Bilderstrecke kommentierte sie mit den Worten: "Bester Tag aller Zeiten!" Auch Kunstgalerien besuchte die 34-Jährige bereits, wie sie ebenfalls zeigte, während sich Zverev auf das Turnier vorbereitete.

Der Tennisstar und die Moderatorin hatten ihre Beziehung im Oktober 2021 öffentlich gemacht. Im Dezember des Jahres feierten sie dann bei "Ein Herz für Kinder" ihren ersten offiziellen Auftritt als Paar. Thomalla ist immer wieder bei Zverevs Turnieren auf der Tribüne zu sehen. Vergangenes Jahr war sie ebenfalls bei den Australian Open mit von der Partie.