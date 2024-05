Zusammen mit seiner Freundin Romy Auszeit in Belgien: Sylvie Meis verbringt Zeit mit Sohn Damián

Sylvie Meis im März bei einer Musical-Premiere in Hamburg. (the/spot)

SpotOn News | 27.05.2024, 16:28 Uhr

Vom heimischen Hamburg ins regnerische Belgien: Sylvie Meis zeigt auf Instagram Fotos vom Familienausflug mit ihrem Sohn Damián und seiner Freundin. Trotz Regen strahlt das Trio bestens gelaunt in die Kamera.

Er scheint aktuell der wichtigste Mann in ihrem Leben zu sein: Sylvie Meis (46) hat in Belgien Zeit mit ihrem Sohn Damián van der Vaart (17) verbracht, wie sie in ihrer aktuellen Instagram-Story zeigt. Mit dabei beim Besuch in der belgischen Gemeinde Hoogstraten war außerdem die Freundin ihres Sohnes, die Niederländerin Romy Gentile (15).

Trotz Regenwetter ließ sich das Trio die Laune bei ihrem Ausflug nicht verderben: Alle drei lachen bei einem Spaziergang fröhlich in die Kamera.

Erst Belgien, dann Amsterdam

Am nächsten Tag postete die Moderatorin ein Foto aus den Niederlanden mit den Worten "Guten Morgen Amsterdam". Dort ist ihr Sohn Damián seit September 2023 bei Ajax Amsterdam als Fußballspieler in der U-18-Mannschaft unter Vertrag. Seitdem lebt er in der niederländischen Hauptstadt, wo er offenbar auch seine aktuelle Freundin kennengelernt hat.

Zuvor lebte der 17-Jährige aufgrund seiner Fußball-Karriere bei seinem Vater Rafael van der Vaart (41) in Dänemark. Mit dem ehemaligen niederländischen Fußballprofi war seine Mutter von 2005 bis 2013 verheiratet. Auch Rafael van der Vaart startete seine Profi-Karriere als Jugendlicher bei Ajax Amsterdam.

Die gebürtige Niederländerin Sylvie Meis lebt eigentlich in Deutschland in ihrer Wahlheimat Hamburg. Seit Januar 2024 ist sie wieder Single: Zuvor war sie für einige Monate mit dem niederländischen Unternehmer Wim Beelen liiert gewesen. Ihr Ex-Mann Rafael van der Vaart hingegen ist seit 2016 mit der niederländischen Handballspielerin Estavana Polman (31) zusammen. Zusammen mit der gemeinsamen Tochter, die 2017 geboren wurde, lebt die Familie in Dänemark.