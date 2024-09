Stars Ayda Field Williams: Ihre Hunde sind gestorben

Robbie Williams and Ayda Field - Theatre Royal Haymarket 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.09.2024, 18:00 Uhr

Der Star sprach darüber, dass ihre beiden Hunde gestorben sind.

Der ‚Loose Women‘-Star und die Ehefrau des ‚Angels‘-Sängers Robbie Williams teilte ihren Fans auf ihrem Account auf Instagram die traurige Nachricht mit, dass ihre beiden Vierbeiner Poupette und Walle verstorben sind.

Die Prominente verkündete auf ihrem Account auf Instagram: „Heute haben unsere Hunde Poupette + Walle diesen Planeten verlassen, um ein Abenteuer in einer unendlichen Galaxie weit, weit weg zu beginnen. Sie starben beide gemeinsam im Bett, während sie ‚Dancing Queen‘ hörten, umgeben von riesengroßer Liebe.“ Die 45-Jährige erzählte die Vorgeschichte ihrer beiden Welpen und enthüllte, dass die Hunde beide einen wichtigen Teil ihrer Beziehung zu ihrem Ehemann Robbie ausgemacht haben: „Poupette ist seit 18 Jahren bei mir. Von dem Tag an, an dem wir uns trafen, ist sie meine Seelenverwandte gewesen. Ich war ein Single-Mädchen und plötzlich war ich mit Poupette eine ‚alleinerziehende Mutter‘. Jeder, der mich kennt, nannte Poupette ‚meinen Schatten‘ … denn egal, wohin ich ging, sie war immer direkt hinter mir. Es ist seltsam, wie man so viel mit einem Wesen teilen kann, das nicht in derselben Sprache mit einem kommunizieren kann. Aber das ist das Schöne an bedingungsloser Liebe … sie braucht keine Worte.” Ayda fügte hinzu: „Als ich Rob 6 Monate später traf, sagte ich ihm, dass Poupette und ich ein Gesamtpaket sind. Rob hatte damals 3 große Hunde, und ich nahm an, er würde sich gegen die Idee sträuben, einen winzigen, weißen, flauschigen Hund auf die Straße mitzunehmen, und mit einem nordenglischen Akzent ‚Poupette‘ zu rufen. Aber Rob verliebte sich sofort in sie und plötzlich wurde aus dem großen tätowierten Popstar … ein Kerl mit einem kleinen, flauschigen Hund.”